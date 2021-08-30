https://ria.ru/20210830/aeroport-1747776771.html
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T06:50
2021-08-30T06:50
2021-08-30T10:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Все или часть из них перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM, добавляется в сообщении.Источник привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны Соединенных Штатов нет, но все может измениться.При этом очевидцы рассказали Ассошиэйтед Пресс, что ракеты ударили по району Салим Карван рядом с аэропортом и за взрывами последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял.Один из очевидцев, пожелавших сохранить анонимность, заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь, после чего люди начали бежать.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*. Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ugroza-1747694851.html
https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html
сша
кабул (город)
афганистан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-30T06:50
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
06:50 30.08.2021 (обновлено: 10:05 30.08.2021)
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
Аэропорт Кабула подвергся обстрелу, системы ПВО США перехватили пять ракет
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN
со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Все или часть из них перехватила система противовоздушной обороны США
C-RAM, добавляется в сообщении.
Источник привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны Соединенных Штатов нет, но все может измениться.
При этом очевидцы рассказали Ассошиэйтед Пресс, что ракеты ударили по району Салим Карван рядом с аэропортом и за взрывами последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял.
Один из очевидцев, пожелавших сохранить анонимность, заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь, после чего люди начали бежать.
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.
Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.