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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/aeroport-1747776771.html
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 30.08.2021
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу
По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T06:50
2021-08-30T10:05
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Все или часть из них перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM, добавляется в сообщении.Источник привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны Соединенных Штатов нет, но все может измениться.При этом очевидцы рассказали Ассошиэйтед Пресс, что ракеты ударили по району Салим Карван рядом с аэропортом и за взрывами последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял.Один из очевидцев, пожелавших сохранить анонимность, заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь, после чего люди начали бежать.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*. Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ugroza-1747694851.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
06:50 30.08.2021 (обновлено: 10:05 30.08.2021)
 
СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

Аэропорт Кабула подвергся обстрелу, системы ПВО США перехватили пять ракет

© AP Photo / Khwaja Tawfiq SediqiСгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула
Сгоревший автомобиль, из которого была запущена ракета по аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Khwaja Tawfiq Sediqi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Все или часть из них перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM, добавляется в сообщении.
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 22:39В мире
Байден предупредил о риске теракта у аэропорта Кабула в течение суток
Источник привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны Соединенных Штатов нет, но все может измениться.
При этом очевидцы рассказали Ассошиэйтед Пресс, что ракеты ударили по району Салим Карван рядом с аэропортом и за взрывами последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял.
Один из очевидцев, пожелавших сохранить анонимность, заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь, после чего люди начали бежать.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
04:20
Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*.
Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Афганистан
 
 
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