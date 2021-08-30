https://ria.ru/20210830/aeroport-1747776771.html

СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу - РИА Новости, 30.08.2021

СМИ: аэропорт в Кабуле подвергся ракетному обстрелу

По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T06:50

2021-08-30T06:50

2021-08-30T10:05

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. По международному аэропорту афганской столицы в понедельник утром выпустили пять ракет, передает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.Все или часть из них перехватила система противовоздушной обороны США C-RAM, добавляется в сообщении.Источник привел предварительные данные и указал, что жертв со стороны Соединенных Штатов нет, но все может измениться.При этом очевидцы рассказали Ассошиэйтед Пресс, что ракеты ударили по району Салим Карван рядом с аэропортом и за взрывами последовала стрельба, но непонятно, кто именно стрелял.Один из очевидцев, пожелавших сохранить анонимность, заявил агентству, что сначала услышал звук трех взрывов и затем увидел вспышку в небе, похожую на огонь, после чего люди начали бежать.После прихода к власти талибов в аэропорту Кабула, через который эвакуируют дипмиссии и сотрудничавших с иностранцами афганцев, прогремели уже несколько взрывов, погибли сотни человек. Ответственность за первые взяло на себя "Исламское государство"*. Вчера американцы атаковали цель рядом с аэропортом, в Пентагоне заявили, что это были автомобили со смертниками ИГ*. По данным СМИ, жертвами стали шесть человек, в том числе четверо детей. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ugroza-1747694851.html

https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html

сша

кабул (город)

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-30T06:50 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан