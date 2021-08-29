https://ria.ru/20210829/ukraina-1747725645.html

Агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм, заявил Пушилин

Агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.08.2021

Агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм, заявил Пушилин

Агрессивность и русофобство политики Киева достигли гротескных форм, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T13:33

2021-08-29T13:33

2021-08-29T21:40

в мире

украина

республика крым

денис пушилин

донецкая народная республика

днр

ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Агрессивность и русофобство политики Киева достигли гротескных форм, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, "абсурдного и враждебного к русскоговорящим гражданам Украины и к России столько, что перечисление займет не одну страницу". В этой связи Пушилин напомнил о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", открытии "Крымской платформы" и инициативе по размещению подразделений ПВО США на территории Украины."На уже упомянутой "Крымской платформе" президент Венгрии Янош Адер, которого, очевидно, пригласили расхваливать украинские власти за "30 лет достижений", внезапно посвятил львиную долю своего выступления проблемам национальных меньшинств на Украине и критике языковой политики. То есть правда о ситуации в этой стране, о колоссальной дискриминации русскоязычного населения в любом случае распространяется и артикулируется даже лидерами европейских государств. Поэтому разоблачение всех остальных преступлений и беззаконий украинских чиновников на международном уровне обязательно состоится — это просто вопрос времени", — отметил Пушилин.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России". В Кремле назвали этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210825/krym-1747142164.html

https://ria.ru/20210824/krym-1746964214.html

украина

республика крым

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, республика крым, денис пушилин, донецкая народная республика, днр, ситуация на украине