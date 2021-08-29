13:33 29.08.2021 (обновлено: 21:40 29.08.2021)
Агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: агрессивность и русофобство Киева достигли гротескных форм
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин во время Ялтинского международного экономического форума
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Агрессивность и русофобство политики Киева достигли гротескных форм, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, "абсурдного и враждебного к русскоговорящим гражданам Украины и к России столько, что перечисление займет не одну страницу". В этой связи Пушилин напомнил о законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода", открытии "Крымской платформы" и инициативе по размещению подразделений ПВО США на территории Украины.
"Агрессивность и русофобство политики Киева достигли поистине гротескных форм, только комедий все меньше, а трагедий все больше", — сказал Пушилин.
"На уже упомянутой "Крымской платформе" президент Венгрии Янош Адер, которого, очевидно, пригласили расхваливать украинские власти за "30 лет достижений", внезапно посвятил львиную долю своего выступления проблемам национальных меньшинств на Украине и критике языковой политики. То есть правда о ситуации в этой стране, о колоссальной дискриминации русскоязычного населения в любом случае распространяется и артикулируется даже лидерами европейских государств. Поэтому разоблачение всех остальных преступлений и беззаконий украинских чиновников на международном уровне обязательно состоится — это просто вопрос времени", — отметил Пушилин.
25 августа, 09:59Немцы назвали "Крымскую платформу" отрицанием реальности
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации России". В Кремле назвали этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".