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Шойгу посоревновался с Герасимовым на трассе танкового биатлона
Шойгу посоревновался с Герасимовым на трассе танкового биатлона - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу посоревновался с Герасимовым на трассе танкового биатлона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посоревновался на трассе танкового биатлона с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на танках Т-80 и... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:45
2021-08-29T16:45
2021-08-29T16:45
безопасность
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
валерий герасимов
танковый биатлон
вооруженные силы рф
форум "армия — 2021"
армейские международные игры — 2021 (арми-2021)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посоревновался на трассе танкового биатлона с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым на танках Т-80 и Т-72."Мы с начальником генерального штаба, там было еще двое человек, их может, не очень показали, это два зама, и был губернатор Московской области. Мы решили, но тут генерал армии Герасимов немножко, он правда говорит, что не пытался лукавить, но он сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 там посвободнее, как у нас говорят, как он говорит, там как в двухкомнатной квартире, а тут не просто. И хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята, которые не только участвуют в этих армейских играх", - рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Ранее в Минобороны сообщали, что министр обороны лично опробовал трассу танкового биатлона в роли механика-водителя. Соответствующие кадры были показаны на канале военного ведомства в YouTube.Конкурс "Танковый биатлон" стал родоначальником армейских игр: в 2013 году впервые сборные четырех стран России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино и определили лучшую команду среди танкистов. В этом году конкурс проводится с 22 августа по 4 сентября в рамках седьмых Международных армейских игр.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Шойгу проехал на танке в Алабино
По трассе полигона Алабино на танке Т-80БВМ проехал Сергей Шойгу. Министр обороны проверил готовность всех участков к соревнованиям по танковому биатлону.
2021-08-29T16:45
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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безопасность, московская область (подмосковье), сергей шойгу, валерий герасимов, танковый биатлон, вооруженные силы рф, форум "армия — 2021", армейские международные игры — 2021 (арми-2021), видео
Шойгу посоревновался с Герасимовым на трассе танкового биатлона
Министр обороны Шойгу проехал с главой Генштаба Герасимовым по трассе танкового биатлона