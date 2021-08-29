https://ria.ru/20210829/sonya-1747715881.html

В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров

В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров - РИА Новости, 29.08.2021

В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров

Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:17

2021-08-29T11:17

2021-08-29T16:49

в мире

израиль

twitter

сша

джо байден

ближний восток

нафтали беннет

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Байден уснул во время встречи с премьер-министром Израиля

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Многие читатели сошлись во мнении, что президент США уснул прямо во время переговоров."Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал", — написала Hande Gülbahar.Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге."Сначала он (Беннет. — Прим. ред.) начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена", — отметил Fatih Tüfekci.В Белом доме сообщили, что на состоявшейся накануне встрече лидеры двух стран обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html

https://ria.ru/20210824/bayden-1746933538.html

израиль

сша

ближний восток

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2021

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Байден на встрече с премьер-министром Израиля Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером. В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились. 2021-08-29T11:17 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, twitter, сша, джо байден, ближний восток, нафтали беннет