https://ria.ru/20210829/sonya-1747715881.html
В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров
В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров - РИА Новости, 29.08.2021
В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров
Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:17
2021-08-29T11:17
2021-08-29T16:49
в мире
израиль
twitter
сша
джо байден
ближний восток
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Байден уснул во время встречи с премьер-министром Израиля
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6c0c2304bd5f646d4a220b26c0e1c7e5.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Джо Байдена на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.Многие читатели сошлись во мнении, что президент США уснул прямо во время переговоров."Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал", — написала Hande Gülbahar.Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге."Сначала он (Беннет. — Прим. ред.) начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена", — отметил Fatih Tüfekci.В Белом доме сообщили, что на состоявшейся накануне встрече лидеры двух стран обсудили межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20210828/bayden-1747632790.html
https://ria.ru/20210824/bayden-1746933538.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747720045_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_fff8d97f2ef3e2ac7c945742d6ee0bd3.jpg
Байден на встрече с премьер-министром Израиля
Джо Байден снова стал мемом. В Сети завирусилось видео, где американский президент словно отключился во время встречи с израильским премьером.
В интернете сразу начали шутить, что Байден уснул. Но так это или нет, точно сказать тяжело: по крайней мере, руки политика в этот момент шевелились.
2021-08-29T11:17
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, twitter, сша, джо байден, ближний восток, нафтали беннет
11:17 29.08.2021 (обновлено: 16:49 29.08.2021)
В Twitter обратили внимание на Байдена, "уснувшего" во время переговоров
Президента США Байдена заподозрили, что он уснул на встрече с премьером Израиля Беннетом