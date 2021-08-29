https://ria.ru/20210829/sklad-1747717731.html

В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар

В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар - РИА Новости, 29.08.2021

В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар

На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар, в воскресенье зафиксирован хлопок, жертв и пострадавших нет,... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:37

2021-08-29T11:37

2021-08-29T11:48

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар, в воскресенье зафиксирован хлопок, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.Ранее в воскресенье министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики Юрий Ильин сообщал журналистам, что в настоящее время на месте ЧП по-прежнему сохраняется тление в двух очагах и есть риски повторных взрывов. Пожарные ведут проливку территории склада боеприпасов, саперы проводят расчистку и поиск взрывоопасных предметов. По оценке главы МЧС, полная ликвидация угрозы повторных взрывов займет 2-3 дня.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром 27 августа в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.

https://ria.ru/20210827/proisshestviya-1747504829.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан