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В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар
В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар - РИА Новости, 29.08.2021
В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар
На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар, в воскресенье зафиксирован хлопок, жертв и пострадавших нет,... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:37
2021-08-29T11:37
2021-08-29T11:48
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости. На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, где 26 августа произошел пожар, в воскресенье зафиксирован хлопок, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.Ранее в воскресенье министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики Юрий Ильин сообщал журналистам, что в настоящее время на месте ЧП по-прежнему сохраняется тление в двух очагах и есть риски повторных взрывов. Пожарные ведут проливку территории склада боеприпасов, саперы проводят расчистку и поиск взрывоопасных предметов. По оценке главы МЧС, полная ликвидация угрозы повторных взрывов займет 2-3 дня.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром 27 августа в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
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в мире, казахстан
11:37 29.08.2021 (обновлено: 11:48 29.08.2021)
В Казахстане сообщили о новом ЧП на складе боеприпасов, где был пожар
На сгоревшем складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана произошло новое ЧП
АЛМА-АТА, 29 авг - РИА Новости.
На территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана
, где 26 августа произошел пожар, в воскресенье зафиксирован хлопок, жертв и пострадавших нет, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
"На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня около 12.20 (09.20 мск) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в воскресенье министр по чрезвычайным ситуациям (МЧС) республики Юрий Ильин сообщал журналистам, что в настоящее время на месте ЧП по-прежнему сохраняется тление в двух очагах и есть риски повторных взрывов. Пожарные ведут проливку территории склада боеприпасов, саперы проводят расчистку и поиск взрывоопасных предметов. По оценке главы МЧС, полная ликвидация угрозы повторных взрывов займет 2-3 дня.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром 27 августа в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.