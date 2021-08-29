Шойгу объяснил решение пойти на выборы в Госдуму
Шойгу: не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог отказать Путину
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог не откликнуться на соответствующее предложение президента Владимира Путина.
"Я вообще считал. Уже много-много лет, точнее лет 15, что этот этап в моей жизни прошел, который является и партийным, и все, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но знаете, предложение президента в этой части это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание - это выполнить эту задачу. Но и волнение было. Когда ты возвращаешься туда, а там уже новые люди, не "Новые люди" как партия, а новые люди в партии", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Шойгу идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме министра обороны в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут в этом году период с 17 по 19 сентября.