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Шойгу объяснил решение пойти на выборы в Госдуму
Шойгу объяснил решение пойти на выборы в Госдуму - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу объяснил решение пойти на выборы в Госдуму
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог не откликнуться на соответствующее предложение президента... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:17
2021-08-29T16:17
политика
сергей шойгу
владимир путин
единая россия
госдума рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог не откликнуться на соответствующее предложение президента Владимира Путина."Я вообще считал. Уже много-много лет, точнее лет 15, что этот этап в моей жизни прошел, который является и партийным, и все, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но знаете, предложение президента в этой части это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание - это выполнить эту задачу. Но и волнение было. Когда ты возвращаешься туда, а там уже новые люди, не "Новые люди" как партия, а новые люди в партии", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Шойгу идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме министра обороны в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут в этом году период с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210822/putin-1746754563.html
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политика, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, госдума рф
16:17 29.08.2021
 
Шойгу объяснил решение пойти на выборы в Госдуму

Шойгу: не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог отказать Путину

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что не планировал идти на выборы в Госдуму, но не смог не откликнуться на соответствующее предложение президента Владимира Путина.
"Я вообще считал. Уже много-много лет, точнее лет 15, что этот этап в моей жизни прошел, который является и партийным, и все, я не предполагал, что я буду участвовать в каких-либо выборах. Но знаете, предложение президента в этой части это не просто огромная честь, это огромная ответственность. Здесь первое желание - это выполнить эту задачу. Но и волнение было. Когда ты возвращаешься туда, а там уже новые люди, не "Новые люди" как партия, а новые люди в партии", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Шойгу идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме министра обороны в него вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева. Выборы в нижнюю палату российского парламента пройдут в этом году период с 17 по 19 сентября.
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