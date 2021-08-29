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Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:04
2021-08-29T17:34
украина
мариуполь
сергей шойгу
служба безопасности украины
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд.В середине июля Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте повестку о том, что Шойгу обязан явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.Российскому министру вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
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украина, мариуполь, сергей шойгу, служба безопасности украины, россия
16:04 29.08.2021 (обновлено: 17:34 29.08.2021)
 
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд

Министр обороны Шойгу отшутился на вопрос о неявке в украинский суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд.

"Виноват, исправлюсь", — заявил глава Минобороны.

В середине июля Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте повестку о том, что Шойгу обязан явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.
Российскому министру вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".
Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 20:33
РБК: Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
 
УкраинаМариупольСергей ШойгуСлужба безопасности УкраиныРоссия
 
 
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