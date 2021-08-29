https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738217.html
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:04
2021-08-29T16:04
2021-08-29T17:34
украина
мариуполь
сергей шойгу
служба безопасности украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747107519_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_ff786ab2b4ab0de96151b4e1c7e026f2.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд.В середине июля Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте повестку о том, что Шойгу обязан явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.Российскому министру вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210715/statya-1741451479.html
украина
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747107519_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_29284acf7ffeb0af1ac845d03b4fa366.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мариуполь, сергей шойгу, служба безопасности украины, россия
16:04 29.08.2021 (обновлено: 17:34 29.08.2021)
Шойгу пошутил о неявке в украинский суд
Министр обороны Шойгу отшутился на вопрос о неявке в украинский суд