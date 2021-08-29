https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738217.html

Шойгу пошутил о неявке в украинский суд

Шойгу пошутил о неявке в украинский суд - РИА Новости, 29.08.2021

Шойгу пошутил о неявке в украинский суд

Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:04

2021-08-29T16:04

2021-08-29T17:34

украина

мариуполь

сергей шойгу

служба безопасности украины

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" шуткой ответил на вопрос ведущего о неявке по повестке в украинский суд.В середине июля Служба безопасности Украины опубликовала на своем сайте повестку о том, что Шойгу обязан явиться в Мариуполь для "вручения письменного подозрения" и проведения следственных действий.Российскому министру вменяют "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей".Киевские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела и официально называют ее "страной-агрессором". Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что непричастна к событиям в Донбассе, не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы соседняя страна преодолела политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210715/statya-1741451479.html

украина

мариуполь

россия

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украина, мариуполь, сергей шойгу, служба безопасности украины, россия