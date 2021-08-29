https://ria.ru/20210829/shoygu-1747737664.html

Шойгу рассказал о новом "Панцире"

Шойгу рассказал о новом "Панцире" - РИА Новости, 29.08.2021

Шойгу рассказал о новом "Панцире"

Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:00

2021-08-29T16:00

2021-08-29T16:00

новое оружие россии

безопасность

сергей шойгу

панцирь-с1

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которых уже существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", - сказал министр в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Шойгу также сообщил, что для борьбы с беспилотниками у России есть системы радиоэлектронной борьбы, "когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то".Российской промышленностью создан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", который является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Комплекс получил новые ракеты увеличенной дальности и способен обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дистанции.

https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, сергей шойгу, панцирь-с1, россия