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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210829/shoygu-1747737664.html
Шойгу рассказал о новом "Панцире"
Шойгу рассказал о новом "Панцире" - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу рассказал о новом "Панцире"
Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:00
2021-08-29T16:00
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
панцирь-с1
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которых уже существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", - сказал министр в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Шойгу также сообщил, что для борьбы с беспилотниками у России есть системы радиоэлектронной борьбы, "когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то".Российской промышленностью создан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", который является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Комплекс получил новые ракеты увеличенной дальности и способен обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дистанции.
https://ria.ru/20210820/rakety-1746633887.html
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безопасность, сергей шойгу, панцирь-с1, россия
16:00 29.08.2021
 
Шойгу рассказал о новом "Панцире"

Шойгу: дальность уничтожения дронов комплексом "Панцирь" увеличена на 30 процентов

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которых уже существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", - сказал министр в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Шойгу также сообщил, что для борьбы с беспилотниками у России есть системы радиоэлектронной борьбы, "когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то".
Российской промышленностью создан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", который является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Комплекс получил новые ракеты увеличенной дальности и способен обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дистанции.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 22:05
"Панцирь-С" уничтожил 22 ракеты, выпущенных Израилем по Сирии
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСергей ШойгуПанцирь-С1Россия
 
 
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