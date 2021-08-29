Шойгу рассказал о новом "Панцире"
Шойгу: дальность уничтожения дронов комплексом "Панцирь" увеличена на 30 процентов
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Дальность уничтожения беспилотных летательных аппаратов зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь" увеличена на 30%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Новый "Панцирь", который мы тут совсем недалеко поставили в таком эксклюзивном полузакрытом варианте, у которых уже существенно увеличена дальность их обнаружения от беспилотных летательных аппаратов и воздействия на них. Назову так, на 30% увеличили", - сказал министр в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
Шойгу также сообщил, что для борьбы с беспилотниками у России есть системы радиоэлектронной борьбы, "когда летел-летел, и вдруг как парализованный голубь то ли на провода сел где-то, то ли еще чего-то".
Российской промышленностью создан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", который является глубоко модернизированной версией "Панцирь-С". Комплекс получил новые ракеты увеличенной дальности и способен обнаруживать, сопровождать и поражать большее количество целей на большей дистанции.
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