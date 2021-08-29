https://ria.ru/20210829/rakety-1747739212.html
Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет, заявил Шойгу
Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.08.2021
Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет, заявил Шойгу
Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:12
2021-08-29T16:12
2021-08-29T16:27
новое оружие россии
безопасность
сергей шойгу
миг-31
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Уточняя по поводу адаптации ракет к разным носителям, министр сообщил, что необходимо создать одну пусковую установку гиперзвуковых ракет для всей линейки техники. "Это работа идет, и она сегодня уже нам есть не то, что показать, нам есть чем оберегать страну", - добавил он.Министр напомнил, что на боевом дежурстве в российских Вооруженных силах уже стоят гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые устанавливаются на истребители МиГ-31К, боевое дежурство несут стратегические ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком.
https://ria.ru/20210625/kinzhal-1738596388.html
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безопасность, сергей шойгу, миг-31, россия
16:12 29.08.2021 (обновлено: 16:27 29.08.2021)
Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет, заявил Шойгу
Шойгу: Россия ведет работы над увеличением дальности и точности своих гиперзвуковых ракет