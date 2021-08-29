https://ria.ru/20210829/rak-1747662787.html

Российские онкологи заставили человеческий мозг функционировать вне тела

Российские онкологи заставили человеческий мозг функционировать вне тела - РИА Новости, 29.08.2021

Российские онкологи заставили человеческий мозг функционировать вне тела

Злокачественные опухоли головного мозга — агрессивный вид рака. Как правило, его поздно диагностируют, он плохо поддается лечению. Путь химиопрепаратам... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:00

2021-08-29T11:00

2021-08-29T11:00

наука

краснодар

российская академия наук

здоровье

адлер

андрей каприн

рак

онкология

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Злокачественные опухоли головного мозга — агрессивный вид рака. Как правило, его поздно диагностируют, он плохо поддается лечению. Путь химиопрепаратам преграждает гематоэнцефалический барьер, защищающий от инфекций. Однако российские ученые-медики нашли необычный способ его обойти: разработали метод, при котором мозг получает концентрированные дозы препарата, губительные для опухоли, но безопасные для самого органа. Дело в том, что во время медицинской манипуляции его снабжают кровью отдельно от тела с помощью аппарата искусственного кровообращения. Корреспондент РИА Новости побывала на первой в мире подобной операции. Тихая революция в операционной — Сейчас будет пробное пережатие левой сонной, приготовьтесь. Мы скажем, когда пережмем. — Можно стимулировать. — Стимулирую. — Вам площадки хватает? Вот так почти буднично происходит настоящая революция в медицине. Ее главные герои — врачи сразу из нескольких российских научных центров: НМИЦ радиологии Минздрава России, НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, Костромского онкологического диспансера, НИИ Краевой клинической больницы № 1 имени профессора Очаповского (Краснодар) и Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. В операционной — больше двадцати высококлассных специалистов, и каждый отвечает за свой этап сложнейшей операции. Пациентка 45 лет с глиобластомой — агрессивной злокачественной опухолью головного мозга, с которой не справились все имеющиеся сегодня методы лечения, — получит шанс на спасение. А российские врачи первыми в мире изолируют кровоснабжение головного мозга и введут в опухоль химиотерапевтический препарат. Его дозы губительны только для раковых клеток и безопасны для окружающих тканей и органов. При этом и мозг, и тело продолжат исправно функционировать. Изолированный мозг"А не дадите нам лидокаин — однопроцентный, один кубик", — обращается к хирургической сестре главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Сейчас он выполняет сложнейшую манипуляцию: вшивает в сонные артерии (они обеспечивают поступление крови в мозг) специальные порты. Затем в них вставят небольшие проводники — канюли. Получатся своеобразные клапаны для управления кровотоком. Чуть раньше эндоваскулярные хирурги через большую бедренную вену ввели пациентке специальный баллон в нижнюю полую вену и раздули ее. Благодаря этим трем приспособлениям голову и мозг отделят от общего с телом кровотока. Их жизнедеятельность будет поддерживать аппарат искусственного кровообращения. Он стоит неподалеку от операционного стола, и бригада анестезиологов-перфузиологов уже готовит его к подключению. Через него также пройдет высокотоксичное лекарство, которое должно прицельно воздействовать на опухоль. Такой способ по-научному называется химиоперфузией. Дело в том, что главная проблема при лечении рака мозга — гематоэнцефалический барьер, не всегда пропускающий стандартную противоопухолевую терапию. А новая методика как раз позволит его обойти. "У мозга есть защитные свойства, которые не дают проникнуть воспалению. Поэтому когда мы, например, заболеваем пневмонией, не у всех бывает менингит. Но этот же барьер закрывает путь многим химиопрепаратам. В частности, нашей пациентке удалили опухоль и провели лучевую терапию. Но, к сожалению, есть остаточная опухоль на дне соперированного участка мозга. И никак не получается ее уничтожить. Сейчас мы готовим больную к так называемой химиоперфузии — когда химиопрепаратом орошают только головной мозг. Мы первые в мире делаем эту процедуру и надеемся, практически уверены, что эта перфузия будет иметь лечебный эффект", — поясняет Андрей Каприн, ни на секунду не отрываясь от операции. Полет нормальныйЧас спустя аппарат искусственного кровообращения наконец подключили. По мониторам врачи напряженно следят за состоянием больной. Через изолированный от тела головной мозг проходят концентрированные дозы химиопрепарата, который теперь не может проникнуть в остальные органы и системы организма и отравить их. "Даже если будет микроутечка, опасная концентрация не успеет попасть в основную кровеносную сеть. Мы это уже проверили на приматах", — отмечает академик Каприн. Речь идет об испытаниях нового способа лечения на 18 павианах. Несколько месяцев врачи практически в таком же составе проводили подобные операции в НИИ приматологии РАН в Адлере. Специалисты отрабатывали разные хирургические методики доступа и определяли безопасную дозу химиопрепарата. "После серии опытов и вычленили один наиболее безопасный метод хирургического доступа для этого лечения. Кроме того, на приматах испытывали несколько дозировок химиопрепарата. Максимальная, которую мы использовали, в четыре раза превышала допустимую. Но все животные в целом чувствовали себя нормально. После процедуры мы не зафиксировали у них неврологических нарушений", — рассказывает заместитель директора по науке НМИЦ радиологии Петр Шегай, тоже присутствующий на операции. Надежда на спасениеПять дней спустя пациентку, ставшую первым человеком в мире, перенесшим подобную процедуру, перевели из реанимации в обычную палату.Как отмечают врачи, тяжесть ее состояния соответствует срокам и объему выполненной операции, а все когнитивные функции головного мозга полностью сохранены. Она сейчас под пристальным контролем специалистов и получает необходимое лечение. Как пояснил Андрей Каприн, методику протестируют еще примерно на десяти пациентах. "В основном это больные с опухолями головного мозга, у которых исчерпаны все линии лечения. Операции пройдут в рамках научного протокола, разрешенного этическим комитетом. У нас был доклинический этап, мы отработали метод на низших приматах, провели оценку когнитивных резервов, которые сохраняются после этой сложной процедуры. Поэтому мы идем в абсолютно штатном режиме. Конечно, мы первые в мире, но кто-то же должен начинать", — говорит Андрей Каприн. Параллельно ученые из НМИЦ радиологии Минздрава России вместе с коллегами из Костромского онкологического диспансера тестируют похожую методику лечения рака печени. В ходе процедуры врачи изолируют от общего кровотока печень и орошают ее химиопрепаратом. По словам академика Каприна, такое лечение получили уже десять пациентов, результаты очень хорошие. Если со злокачественными опухолями мозга все пойдет так, как ожидают исследователи, то уже в скором времени химиоперфузию можно будет использовать для лечения неоперабельного рака. А значит, у миллионов пациентов по всему миру появится надежда — отнюдь не призрачная.

https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html

https://ria.ru/20210522/rak-1733304556.html

https://ria.ru/20190324/1552063475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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краснодар, российская академия наук, здоровье, адлер, андрей каприн, рак, онкология, биология, россия, нейробиология