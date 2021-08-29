https://ria.ru/20210829/perenesli-1747764976.html
Встречу Байдена с Зеленским снова перенесли
Встречу Байдена с Зеленским снова перенесли - РИА Новости, 29.08.2021
Встречу Байдена с Зеленским снова перенесли
Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T23:02
2021-08-29T23:02
2021-08-29T23:26
политика
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
ситуация на украине
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне перенесли с 31 августа на 1 сентября, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.С такой просьбой обратился Белый дом, так как на 31 августа намечено завершение вывода американских войск из Афганистана."Учитывая непредсказуемость и накаленность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходима фокусировка на этой теме в этот день", — сказал Подоляк изданию "РБК-Украина".Кроме того, по его словам, Киеву удобнее проводить встречу в тот день, когда Украина "станет ключевым ньюсмейкером американской повестки".Дату переговоров лидеров двух стран уже меняли: изначально визит Зеленского в США должен был состояться 30 августа.Как сообщал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, президенты пообщаются и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Они обсудят три блока тем: политические, экономические и вопросы безопасности. Кроме того, в рамках этого визита Зеленский собирается посетить Калифорнию.
https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html
https://ria.ru/20210705/zelenskiy-1739816172.html
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политика, в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, ситуация на украине
23:02 29.08.2021 (обновлено: 23:26 29.08.2021)
Встречу Байдена с Зеленским снова перенесли
Встречу президентов Байдена и Зеленского перенесли на 1 сентября