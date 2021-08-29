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Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин

Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин - РИА Новости, 29.08.2021

Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин

Актер и журналист Алексей Лагутин умер в результате тяжелой болезни, следует из некролога, опубликованного на сайте Одинцовского округа Московской области. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:28

2021-08-29T20:28

2021-08-29T21:43

культура

московская область (подмосковье)

актеры

алексей лагутин

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер и журналист Алексей Лагутин умер в результате тяжелой болезни, следует из некролога, опубликованного на сайте Одинцовского округа Московской области.Ему было 50 лет."К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость", — отметили в муниципалитете.Лагутин работал на телеканале "Одинцово", был автором и ведущим таких передач, как "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор", "ПРОчтение".Работал в Рязанском областном ТЮЗе и театре "Комедианты" в Санкт-Петербурге. Также Алексей Лагутин снимался в сериалах "Мир! Дружба! Жвачка! — 2" и "Райский уголок".

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), актеры, алексей лагутин