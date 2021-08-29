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Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин
Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин - РИА Новости, 29.08.2021
Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин
Актер и журналист Алексей Лагутин умер в результате тяжелой болезни, следует из некролога, опубликованного на сайте Одинцовского округа Московской области. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:28
2021-08-29T20:28
2021-08-29T21:43
культура
московская область (подмосковье)
актеры
алексей лагутин
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Актер и журналист Алексей Лагутин умер в результате тяжелой болезни, следует из некролога, опубликованного на сайте Одинцовского округа Московской области.Ему было 50 лет."К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость", — отметили в муниципалитете.Лагутин работал на телеканале "Одинцово", был автором и ведущим таких передач, как "Беседы у окна", "МузАнтракт", "Хочу в телевизор", "ПРОчтение".Работал в Рязанском областном ТЮЗе и театре "Комедианты" в Санкт-Петербурге. Также Алексей Лагутин снимался в сериалах "Мир! Дружба! Жвачка! — 2" и "Райский уголок".
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), актеры, алексей лагутин
20:28 29.08.2021 (обновлено: 21:43 29.08.2021)
Умер актер и телеведущий Алексей Лагутин
Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер на 51-м году жизни