https://ria.ru/20210829/karasin-1747763169.html

В Совфеде оценили отношение Словакии к подвигу СССР в войне

В Совфеде оценили отношение Словакии к подвигу СССР в войне - РИА Новости, 29.08.2021

В Совфеде оценили отношение Словакии к подвигу СССР в войне

Празднование 77-й годовщины начала Словацкого национального восстания (СНВ) в городе Банска-Бистрица показало, что в Словакии бережно чтят память о решающей... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T22:31

2021-08-29T22:31

2021-08-29T22:31

в мире

словакия

григорий карасин

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россия

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ПРАГА, 29 авг – РИА Новости. Празднование 77-й годовщины начала Словацкого национального восстания (СНВ) в городе Банска-Бистрица показало, что в Словакии бережно чтят память о решающей роли СССР в освобождении страны от нацистов, заявил РИА Новости член приглашенной на празднование российской делегации, глава комитета Совфеда по международной политике Григорий Карасин."Сегодняшние торжества в городе Банска-Бистрица, который был центром СНВ, проходили очень достойно. Перед многочисленными участниками праздника выступили все представители руководства государства, а также военные ветераны, те, кто сражался в рядах восставших. Из зарубежных гостей слово было предоставлено лишь руководителю нашей делегации, главе комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславу Тимченко, которого собравшиеся встретили бурными аплодисментами. По выступлениям, по душевным встречам с рядовыми жителями было видно, что в Словакии не только чтят память о решающей роли СССР в освобождении страны от нацистов, но и сейчас стремятся сберечь хорошие отношения с РФ", - сказал Карасин.Помимо участия в торжествах по случаю годовщины СНВ, по словам Карасина, российская делегация провела неформальную встречу с членами межпарламентской группы дружбы с Россией в Национальном совете (парламенте) Словакии. "И здесь мы встретили большой и неподдельный интерес к всестороннему развитию отношений с РФ. Мы обсудили со словацкими коллегами, как нам активизировать двустороннее сотрудничество, повысить интерес к изучению истории в ее истинном виде, а не поддельном, надуманном, как это сейчас преподносится на Западе. Немало говорили мы и о работе с молодым поколением", - отметил глава комитета Совфеда по международной политике.В МИД Словакии Карасина принял по своей инициативе его глава Иван Корчок. "Министр произвел на меня впечатление квалифицированного, знающего, интересного собеседника. В первую очередь мы обсудили, естественно, развитие двусторонних отношений, но не могли не коснуться и международных проблем, включая обстановку в Афганистане. Кроме того, была затронута тема нарушения прав человека и прав национальных меньшинств на Украине, а также тема НАТО и то, как коллективный Запад пытается доминировать в отношениях суверенных государств с Россией путем пропаганды сдерживания РФ, санкционных режимов, что является абсолютно контрпродуктивной линией", - сказал Карасин.По его словам, разговор с главой МИД был весьма серьезным и может содействовать дальнейшему развитию контактов. "Надеюсь, что (в обозримом будущем) состоится встреча главы словацкого МИД с его российским коллегой (Сергеем Лавровым), а также возобновятся контакты на уровне замминистров и руководителей соответствующих департаментов внешнеполитических ведомств. Это должно способствовать общему потеплению отношений между Россией и Словакией", - подчеркнул Карасин.В августе 1944 года в Словакии началось вооруженное восстание части национальной армии и партизан против нацистской Германии и прогитлеровского режима, установленного в республике. В подготовке и организации восстания активно участвовали военнослужащие Красной Армии, также здесь воевали представители еще более чем 30 национальностей. Со стороны СССР оказывалась значительная материальная и военная помощь восставшим. Однако спустя два месяца немцам, бросившим на подавление партизанского движения более 30 тысяч человек личного состава и большое количество техники, удалось подавить восстание и захватить в плен ряд его руководителей.

https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html

https://ria.ru/20210828/milonov-1747673601.html

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в мире, словакия, григорий карасин, совет федерации рф, мид словакии, россия