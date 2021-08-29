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Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника - РИА Новости, 29.08.2021
Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию, заявил президент Турции Тайип РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:42
2021-08-29T18:42
2021-08-29T18:56
в мире
турция
технологии
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", - сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке"."Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", - отметил турецкий лидер.По словам Эрдогана, "некоторые страны используют технологии для изменения суверенитета, границ, а наш принцип – любые технологии использовать на благо людей". "Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. …Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции", - заявил президент страны.
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в мире, турция, технологии, реджеп тайип эрдоган
18:42 29.08.2021 (обновлено: 18:56 29.08.2021)
Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
Президент Турции Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего беспилотника
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости.
Новейший высотный дальний ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar Akinci поступил на вооружение в турецкую армию, заявил президент Турции
Тайип Эрдоган.
"Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии. Мы полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя", - сказал Эрдоган, выступая в Текирдаге на церемонии передачи БПЛА. Трансляция велась в Twitter
турецкого лидера.
Он добавил, что "те, кто десять лет назад не продали нам эти средства, сегодня говорят о наших БПЛА, которые изменили игру на мировой площадке".
"Мы доказали нашу силу всему миру в технологиях производства беспилотников. Турция перестала быть страной, которая только покупает, мы стали сами разрабатывать и продавать. С появлением Akinci мы выходим на новый уровень", - отметил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, "некоторые страны используют технологии для изменения суверенитета, границ, а наш принцип – любые технологии использовать на благо людей". "Любая земля, на которую ступает нога турецкого солдата, обретает мир и покой. …Если в нашем регионе или в мире будет обеспечиваться мир, нельзя подумать, что это может быть осуществлено без Турции. Теперь те, кто захочет что-то сделать в нашем регионе, сначала будут смотреть в сторону Турции", - заявил президент страны.