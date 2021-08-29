14:56 29.08.2021 (обновлено: 15:14 29.08.2021)
Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией
Президент Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары нормализовать отношения с Арменией
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© AP Photo / Turkish Presidency
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.
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"Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.
По его словам, заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира.
"С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании "Платформы пяти" или "Платформы шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее", - сказал турецкий лидер.
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Он добавил, что в регионе нужно прокладывать железные, автомобильные дороги, "которые свяжут страны, и, таким образом, многие проблемы будут преодолены".
"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным обсуждали эти вопросы и пришли к согласию. И с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым тоже. В Иране сменился президент, и с ним мы эту тему тоже обсудим", - сказал Эрдоган.