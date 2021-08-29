Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html
Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией
Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией - РИА Новости, 29.08.2021
Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией
Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сообщил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:56
2021-08-29T15:14
в мире
армения
турция
реджеп тайип эрдоган
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира."Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.По его словам, заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира."С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании "Платформы пяти" или "Платформы шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее", - сказал турецкий лидер.Он добавил, что в регионе нужно прокладывать железные, автомобильные дороги, "которые свяжут страны, и, таким образом, многие проблемы будут преодолены"."Мы с (президентом России Владимиром) Путиным обсуждали эти вопросы и пришли к согласию. И с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым тоже. В Иране сменился президент, и с ним мы эту тему тоже обсудим", - сказал Эрдоган.
https://ria.ru/20210622/rossiya-1737967089.html
https://ria.ru/20210226/armeniya-1599097895.html
армения
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_98424fb53268fca5ddf393f27740d35e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, турция, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян
14:56 29.08.2021 (обновлено: 15:14 29.08.2021)
 
Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией

Президент Турции Эрдоган заявил о готовности Анкары нормализовать отношения с Арменией

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Турция готова к постепенной нормализации отношений с Арменией на фоне ее примирительных заявлений, сообщил президент республики Тайип Эрдоган.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что видит положительные сигналы со стороны Турции в контексте регионального мира.
Участники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00
Как Россия опять "потеряла Армению" и "уступила Турции"
"Я желаю успехов новому правительству Армении. Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.
По его словам, заниматься вопросами экономического развития и создавать условия для сотрудничества можно только после обеспечения стабильного мира.
"С таким же понимаем Азербайджан предлагает начать переговоры с Арменией для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Благодаря такому подходу появятся новые возможности для развития Южного Кавказа. Мы готовы работать со всеми сторонами, которые хотят использовать такой исторический шанс. На повестке наше предложение о создании "Платформы пяти" или "Платформы шести" с участием Турции, Азербайджана, России, Ирана и Армении. Мы предложили включить сюда и Грузию. Если такая площадка будет организована, в регионе станет намного спокойнее", - сказал турецкий лидер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время посещения Зангиланского и Губадлинского районов
26 февраля, 14:22
Алиев озвучил позицию Азербайджана по отношениям Армении и Турции
Он добавил, что в регионе нужно прокладывать железные, автомобильные дороги, "которые свяжут страны, и, таким образом, многие проблемы будут преодолены".
"Мы с (президентом России Владимиром) Путиным обсуждали эти вопросы и пришли к согласию. И с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым тоже. В Иране сменился президент, и с ним мы эту тему тоже обсудим", - сказал Эрдоган.
 
В миреАрменияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния