https://ria.ru/20210829/draka-1747711717.html

Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге

Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2021

Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов, РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:08

2021-08-29T10:08

2021-08-29T10:08

происшествия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", - говорится в сообщении.Отмечается, что СМИ писали, что 22 августа на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге 25 человек устроили драку. Кроме того, в Невском районе Петербурга месяц назад были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/migranty-1747676808.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия