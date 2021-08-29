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Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге
Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге - РИА Новости, 29.08.2021
Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов, РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:08
2021-08-29T10:08
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", - говорится в сообщении.Отмечается, что СМИ писали, что 22 августа на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге 25 человек устроили драку. Кроме того, в Невском районе Петербурга месяц назад были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:08 29.08.2021
 
Главе СК доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге

Главе СК Бастрыкину доложат о случаях массовых драк с участием мигрантов в Петербурге

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Санкт-Петербургу доложить о случаях массовых драк с участием мигрантов, сообщается на сайте ведомства.
"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. представить доклад по данным случаям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СМИ писали, что 22 августа на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге 25 человек устроили драку. Кроме того, в Невском районе Петербурга месяц назад были задержаны мигранты после массовой драки у гостиницы на проспекте Большевиков.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 18:50В России
Появилось видео массовой драки мигрантов в Москве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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