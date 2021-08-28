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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - РИА Новости, 28.08.2021
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме.
2021-08-28T20:24
2021-08-28T20:24
2021-08-28T20:24
видео
санкт-петербург
океанариум
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Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
санкт-петербург
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме. Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.
2021-08-28T20:24
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PT0M55S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, санкт-петербург, океанариум, видео
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме.
2021-08-28T20:24
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PT0M55S
Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме
Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме.
Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.