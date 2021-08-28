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Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме - РИА Новости, 28.08.2021

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме

Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме.

2021-08-28T20:24

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видео

санкт-петербург

океанариум

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Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Детеныши выдры родились в петербургском океанариуме Четыре детеныша появились на свет у пары азиатских выдр Тихона и Фифы в петербургском океанариуме. Зверят уже осмотрел ветеринар, малышей чипировали. Все они здоровы. Детеныши выдр пробуют взрослую пищу, учатся плавать и активно играют в вольере с сородичами. Посмотреть на них может любой посетитель океанариума. 2021-08-28T20:24 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, санкт-петербург, океанариум, видео