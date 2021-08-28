https://ria.ru/20210828/tsentr-1747635127.html
В России создадут национальный центр физики и математики
В России создадут национальный центр физики и математики - РИА Новости, 28.08.2021
В России создадут национальный центр физики и математики
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:12
2021-08-28T11:12
2021-08-28T12:01
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российская академия наук
михаил мишустин
курчатовский институт
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление о Национальном центре физики и математики (НЦФМ), сообщает пресс-служба Кремля.Центр создается по поручению президента Владимира Путина."Его главные цели — получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, укрепление научного потенциала страны", — говорится в сообщении.В создании центра принимают участие специалисты "Росатома", ученые из Российской академии наук, МГУ и Курчатовского института. Базой станет учебный корпус филиала МГУ, передовые лаборатории и технопарк "Саров". В центре внимания НЦФМ будет развитие исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Направлять его деятельность будет межведомственный совет. Он также займется утверждением научной программы и программы развития и обеспечением взаимодействия органов власти и научных организаций.Состав совета утвердят отдельным распоряжением правительства. Проект соответствующего документа Минобрнауки должно представить в ближайшие два месяца.
https://ria.ru/20210824/sarov-1747101968.html
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владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, михаил мишустин, курчатовский институт, россия
11:12 28.08.2021 (обновлено: 12:01 28.08.2021)
В России создадут национальный центр физики и математики
В России создадут национальный центр физики и математики по поручению президента Путина