https://ria.ru/20210828/traur-1747625508.html

В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов

В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов - РИА Новости, 28.08.2021

В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:28

2021-08-28T08:28

2021-08-28T10:49

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 28 авг — РИА новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 12 человек, есть пропавшие без вести. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП.

https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

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