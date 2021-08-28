08:28 28.08.2021 (обновлено: 10:49 28.08.2021)
В Казахстане объявили день траура по погибшим при взрывах боеприпасов
Президент Казахстана объявил 29 августа днем траура по погибшим при взрывах боеприпасов
© SputnikСитуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов
© Sputnik
АЛМА-АТА, 28 авг — РИА новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.
"В связи с трагическим происшествием в Байзакском районе Жамбылской области, повлекшим гибель людей, объявляю 29 августа Днем общенационального траура. Погибшие военнослужащие и спасатели проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они навсегда останутся в памяти народа", — написал глава государства в Twitter.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 12 человек, есть пропавшие без вести. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП.