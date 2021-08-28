https://ria.ru/20210828/solntse-1747655171.html

На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

На Солнце зафиксировали новую череду вспышек - РИА Новости, 28.08.2021

На Солнце зафиксировали новую череду вспышек

На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, о повышенной солнечной активности сообщил на своем сайте Центр прогноза космической погоды... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:53

2021-08-28T14:53

2021-08-28T17:16

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На Солнце третий день подряд продолжается череда вспышек, о повышенной солнечной активности сообщил на своем сайте Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.Так, за последние сутки ученые обнаружили семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.Также на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН индекс активности подняли до оранжевого уровня.В четверг вечером по московскому времени произошел корональный выброс массы, связанный со вспышкой класса C.Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Как пояснял заведующий лабораторией Сергей Кузин, облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных, а более сильные сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html

https://ria.ru/20210720/solntse-1742099784.html

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в мире, сша, российская академия наук, космос - риа наука, земля