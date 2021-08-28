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Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил - РИА Новости, 28.08.2021
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил
Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:13
2021-08-28T22:16
безопасность
сергей шойгу
с-400 «триумф»
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в этом году 452 тысячи российских военных приняли участия в АрМИ и прошли все этапы до выхода в финал.Шойгу добавил, что Минобороны не хочет, чтобы Армейские игры превратились в "спорт высоких достижений", поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году."Он может быть инструктором, тренером, но никак не участником. Таким образом, у нас каждый год появляется тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего", - пояснил министр.
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безопасность, сергей шойгу, с-400 «триумф», россия
22:13 28.08.2021 (обновлено: 22:16 28.08.2021)
 
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил

Министр обороны Шойгу заявил о росте боеспособности Вооруженных сил России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Сергей Шойгу
 Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.
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26 августа, 16:31
Шойгу рассказал об усилении Северного флота
Министр отметил, что в этом году 452 тысячи российских военных приняли участия в АрМИ и прошли все этапы до выхода в финал.
Шойгу добавил, что Минобороны не хочет, чтобы Армейские игры превратились в "спорт высоких достижений", поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году.
"Он может быть инструктором, тренером, но никак не участником. Таким образом, у нас каждый год появляется тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего", - пояснил министр.
 
БезопасностьСергей ШойгуС-400 «Триумф»Россия
 
 
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