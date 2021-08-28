https://ria.ru/20210828/shoygu-1747692926.html
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил - РИА Новости, 28.08.2021
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил
Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:13
2021-08-28T22:13
2021-08-28T22:16
безопасность
сергей шойгу
с-400 «триумф»
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:50:2673:1554_1920x0_80_0_0_c0b655c6f101211a5a429138fd57b70a.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в этом году 452 тысячи российских военных приняли участия в АрМИ и прошли все этапы до выхода в финал.Шойгу добавил, что Минобороны не хочет, чтобы Армейские игры превратились в "спорт высоких достижений", поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году."Он может быть инструктором, тренером, но никак не участником. Таким образом, у нас каждый год появляется тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего", - пояснил министр.
https://ria.ru/20210826/flot-1747373425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728034205_0:0:2673:2006_1920x0_80_0_0_7c8470b58b27467cb2de137810755c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, с-400 «триумф», россия
22:13 28.08.2021 (обновлено: 22:16 28.08.2021)
Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил
Министр обороны Шойгу заявил о росте боеспособности Вооруженных сил России