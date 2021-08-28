https://ria.ru/20210828/shoygu-1747692926.html

Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил

Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил - РИА Новости, 28.08.2021

Шойгу рассказал о росте боеспособности Вооруженных сил

Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:13

2021-08-28T22:13

2021-08-28T22:16

безопасность

сергей шойгу

с-400 «триумф»

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боеспособность Вооруженных сил России выросла вдвое благодаря внезапным проверкам, Армейским международным играм и поставкам новых вооружений, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Армейские игры и внезапные проверки и плюс к этому в таких масштабах поставки вооружений и военной техники, они увеличили боеспособность Вооруженных сил в два раза за это время. В два раз, это огромный показатель", - сказал Шойгу.Министр отметил, что в этом году 452 тысячи российских военных приняли участия в АрМИ и прошли все этапы до выхода в финал.Шойгу добавил, что Минобороны не хочет, чтобы Армейские игры превратились в "спорт высоких достижений", поэтому победитель не может участвовать в них в следующем году."Он может быть инструктором, тренером, но никак не участником. Таким образом, у нас каждый год появляется тысячи новых ребят, новых экипажей, которые владеют, и самолеты, и вертолеты, и те же самые С-400, и корабельные экипажи, и подводные лодки, водолазы, и много-много чего", - пояснил министр.

https://ria.ru/20210826/flot-1747373425.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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безопасность, сергей шойгу, с-400 «триумф», россия