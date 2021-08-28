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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/shoygu-1747689077.html
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.08.2021
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:28
2021-08-28T21:28
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
афганистан
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, российское Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане."Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", - сказал министр в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.
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кабул (город), афганистан, сергей шойгу
21:28 28.08.2021
 
США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу

Шойгу: США оставили в Афганистане много высокоточного оружия и наркотиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, российское Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане.
"Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", - сказал министр в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.
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Захват власти в Афганистане талибамиКабул (город)АфганистанСергей Шойгу
 
 
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