https://ria.ru/20210828/shoygu-1747689077.html

США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу

США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.08.2021

США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, заявил Шойгу

США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:28

2021-08-28T21:28

2021-08-28T21:28

захват власти в афганистане талибами

кабул (город)

афганистан

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.По его словам, российское Минобороны ведет анализ рисков и угроз в Афганистане."Это и, безусловно, наркотики, это и большое количество оружия, которое попало, это оружие переносное высокоточное - это ПЗРК и ПТУРы. Если там за это время говорят, что на Украину поставлено из Соединенных Штатов, там, Javelin, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Просто не поставлено, а просто перешло в руки", - сказал министр в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube.

https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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кабул (город), афганистан, сергей шойгу