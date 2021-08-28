https://ria.ru/20210828/shoygu-1747655321.html

Шойгу рассказал о будущем Ту-214

Шойгу рассказал о будущем Ту-214 - РИА Новости, 28.08.2021

Шойгу рассказал о будущем Ту-214

Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилировать на Казанском авиационном... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:53

2021-08-28T14:53

2021-08-28T14:53

технологии

сша

сергей шойгу

ту-214он

дон

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилировать на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с представителями СМИ Татарстана."Сейчас я посмотрел, в связи с окончанием действия договора по "Открытому небу"... Два самолёта "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в субботу.В военном ведомстве напомнили о сделанном ранее заявлении МИД РФ, что Россия делала всё для сохранения договора и ответственность за его развал лежит на США.

https://ria.ru/20210720/mid-1742117076.html

сша

дон

россия

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технологии, сша, сергей шойгу, ту-214он, дон, россия