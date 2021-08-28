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Шойгу рассказал о будущем Ту-214
Шойгу рассказал о будущем Ту-214 - РИА Новости, 28.08.2021
Шойгу рассказал о будущем Ту-214
Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилировать на Казанском авиационном... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:53
2021-08-28T14:53
технологии
сша
сергей шойгу
ту-214он
дон
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилировать на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с представителями СМИ Татарстана."Сейчас я посмотрел, в связи с окончанием действия договора по "Открытому небу"... Два самолёта "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в субботу.В военном ведомстве напомнили о сделанном ранее заявлении МИД РФ, что Россия делала всё для сохранения договора и ответственность за его развал лежит на США.
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технологии, сша, сергей шойгу, ту-214он, дон, россия
14:53 28.08.2021
 
Шойгу рассказал о будущем Ту-214

Шойгу: созданные в рамках договора по открытому небу Ту-214 перепрофилируют в Казани

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН (Открытое небо) - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самолеты Ту-214ОН, созданные для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН), будут перепрофилировать на Казанском авиационном заводе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне на встрече с представителями СМИ Татарстана.
"Сейчас я посмотрел, в связи с окончанием действия договора по "Открытому небу"... Два самолёта "Открытого неба", они же здесь делаются. Значит, сейчас надо эти самолеты перепрофилировать, а кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань", - сказал Шойгу, слова которого приведены в сообщении Минобороны России, распространённом в субботу.
В военном ведомстве напомнили о сделанном ранее заявлении МИД РФ, что Россия делала всё для сохранения договора и ответственность за его развал лежит на США.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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В МИД заявили о нецелесообразности дальнейшего участия России в ДОН
 
ТехнологииСШАСергей ШойгуТу-214ОНДонРоссия
 
 
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