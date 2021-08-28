https://ria.ru/20210828/shkola-1747645200.html
День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов - РИА Новости, 28.08.2021
День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
День знаний в России пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:59
2021-08-28T12:59
2021-08-28T13:50
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей кравцов
день знаний
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. День знаний в России пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников", - заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит."Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит", - заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей кравцов, день знаний, россия
12:59 28.08.2021 (обновлено: 13:50 28.08.2021)
День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
Министр просвещения Кравцов: в школах 1 сентября усилят противоэпидемиологические меры
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
День знаний в России
пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
.
"Первое сентября, День знаний, он пройдет очно, в традиционном формате, все школы готовы сегодня к приему 17 миллионов школьников", - заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.
По его словам, с учетом эпидемиологической ситуации будут усилены соответствующие меры, рекомендованные Роспотребнадзором
и Минздравом, чтобы обеспечить здоровье учеников и учителей. Он также подчеркнул, что только соблюдение таких мер позволит продолжить учебный год в очном режиме.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов завил, что планов по переводу учебы в дистанционный формат нет, учителя никто не заменит.
"Но, я еще раз подчеркиваю, нет никаких планов перевода на дистанционное обучение, всегда школы будут работать в традиционном формате, учителя никто не заменит", - заявил министр, выступая на общероссийском родительском собрании.
Он отметил, что информационные технологии будут поддержкой традиционного формата.