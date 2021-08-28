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Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт - РИА Новости, 28.08.2021
Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт во время Второй мировой войны, сообщила в субботу... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T23:38
2021-08-28T23:39
в мире
таллин
эстония
кронштадт
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт во время Второй мировой войны, сообщила в субботу пресс-служба российского диппредставительства."Мы помним о тех героях, моряках и красноармейцах, которые отдали самое дорогое, что у них есть, свою жизнь, за то, чтобы мы сегодня жили. Поэтому с особой пронзительностью, находясь возле памятника, посвященного прорыву кораблей Балтфлота, мы говорим: вечная память погибшим героям, слава героическому поколению, которое водрузило Знамя Победы в логово врага над Рейхстагом", - приводит пресс-служба слова посла РФ в Эстонии Александра Петрова.К августу 1941 года, когда немецкие войска были уже на подступах к Ленинграду, Таллин продолжали оборонять части Красной армии и военные корабли Балтийского флота. Однако быстрое приближение противника вынудило руководство Северо-Западного направления начать операцию по эвакуации войск, кораблей и гражданского населения.Из Таллина в Кронштадт 28 августа из вышли 225 кораблей и судов. На них находилось более 42 тысяч человек, около 28 тысяч военных и 14 тысяч гражданских лиц, в числе которых были правительство ЭССР, руководители советских учреждений и предприятий с семьями, жители Таллина и окрестностей, культурная интеллигенция, а также мобилизованные в Красную армию люди.К северу от полуострова Юминда прорывающиеся корабли и суда с людьми поджидали немецкие артиллерийские батареи, установленные на берегу, вражеские торпедные катера, атаки авиации, а также плотное минное заграждение протяженностью около 50 километров, выставленное немецкими и финскими кораблями.Одним из спасенных во время Таллинского перехода был знаменитый в будущем оперный певец Георг Отс, мобилизованный в числе других в Красную армию. Транспортный корабль, на котором находился Отс, был потоплен немецкими бомбардировщиками. Его спас проходивший минный тральщик.Как отмечает посольство РФ, Таллинский прорыв стал одним из трагических эпизодов войны, человеческие потери, по разным оценкам, составили от 15 до 18 тысяч человек. В августе 1978 года на мысе Юминда в память о павших во время Таллинского перехода был установлен памятник – гранитный валун и мемориальная доска.
https://ria.ru/20210826/pushkov-1747278590.html
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в мире, таллин, эстония, кронштадт, россия
23:38 28.08.2021 (обновлено: 23:39 28.08.2021)
 
Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт

Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт

© Фото : страница посольства России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : страница посольства России в Эстонии в Facebook
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 авг - РИА Новости. Посольство России в Эстонии отметило 80-ю годовщину прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт во время Второй мировой войны, сообщила в субботу пресс-служба российского диппредставительства.
"Мы помним о тех героях, моряках и красноармейцах, которые отдали самое дорогое, что у них есть, свою жизнь, за то, чтобы мы сегодня жили. Поэтому с особой пронзительностью, находясь возле памятника, посвященного прорыву кораблей Балтфлота, мы говорим: вечная память погибшим героям, слава героическому поколению, которое водрузило Знамя Победы в логово врага над Рейхстагом", - приводит пресс-служба слова посла РФ в Эстонии Александра Петрова.
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К августу 1941 года, когда немецкие войска были уже на подступах к Ленинграду, Таллин продолжали оборонять части Красной армии и военные корабли Балтийского флота. Однако быстрое приближение противника вынудило руководство Северо-Западного направления начать операцию по эвакуации войск, кораблей и гражданского населения.
Из Таллина в Кронштадт 28 августа из вышли 225 кораблей и судов. На них находилось более 42 тысяч человек, около 28 тысяч военных и 14 тысяч гражданских лиц, в числе которых были правительство ЭССР, руководители советских учреждений и предприятий с семьями, жители Таллина и окрестностей, культурная интеллигенция, а также мобилизованные в Красную армию люди.
К северу от полуострова Юминда прорывающиеся корабли и суда с людьми поджидали немецкие артиллерийские батареи, установленные на берегу, вражеские торпедные катера, атаки авиации, а также плотное минное заграждение протяженностью около 50 километров, выставленное немецкими и финскими кораблями.
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Одним из спасенных во время Таллинского перехода был знаменитый в будущем оперный певец Георг Отс, мобилизованный в числе других в Красную армию. Транспортный корабль, на котором находился Отс, был потоплен немецкими бомбардировщиками. Его спас проходивший минный тральщик.
Как отмечает посольство РФ, Таллинский прорыв стал одним из трагических эпизодов войны, человеческие потери, по разным оценкам, составили от 15 до 18 тысяч человек. В августе 1978 года на мысе Юминда в память о павших во время Таллинского перехода был установлен памятник – гранитный валун и мемориальная доска.
 
В миреТаллинЭстонияКронштадтРоссия
 
 
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