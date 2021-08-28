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Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити - РИА Новости, 28.08.2021
Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити, сообщил посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:49
2021-08-28T03:49
в мире
венесуэла
гаити
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 авг - РИА Новости. Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити, сообщил посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.Он уточнил, что речь идет о "медицинских модулях".У берегов Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Число жертв превысило 2,2 тысячи человек, ущерб от стихии оценивается не менее чем в 1,12 миллиарда долларов. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, в том числе 540 тысяч детей.
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в мире, венесуэла, гаити, юнисеф, россия
03:49 28.08.2021
 
Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити

Посол России Мелик-Багдасаров: Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити

© AP Photo / Dieu Nalio CheryЗемлетрясение на Гаити
Землетрясение на Гаити - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 авг - РИА Новости. Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити, сообщил посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

"В Гаити прибыл первый самолет с гуманитарной помощью из России", - написал он в Twitter.

Он уточнил, что речь идет о "медицинских модулях".
У берегов Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Число жертв превысило 2,2 тысячи человек, ущерб от стихии оценивается не менее чем в 1,12 миллиарда долларов. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, в том числе 540 тысяч детей.
Удар стихии: разрушительное землетрясение у берегов Гаити
© REUTERS / Ralph Tedy Erol

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

Последствия землетрясения на Гаити
1 из 12

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol
© AP Photo / Joseph Odelyn

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

Местные жители ищут жертв в доме, разрушенном землетрясением, Гаити
2 из 12

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

Работники скорой помощи увозят пострадавшего от землетрясения, Гаити
3 из 12

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

© AP Photo / Fernando Llano
© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

Спасатели работают на месте разрушенного дома после землетрясения, Гаити
4 из 12

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

Пострадавшие во время землетрясения проходят лечение в больнице в Ле-Ке, Гаити
5 из 12

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

Дорога, поврежденная землетрясением в Ле-Ке, Гаити
6 из 12

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в Ле-Ке, Гаити
7 из 12

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Fernando Llano

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

Люди загружают предметы первой необходимости из машины скорой помощи Врачей без границ в вертолет Организации Объединенных Наций, направляющийся к разрушенному землетрясением город Ле-Ке, Гаити
8 из 12

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

© AP Photo / Fernando Llano
© AP Photo / Joseph Odelyn

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

Пара спит после ночевки на футбольном поле после землетрясения в Ле-Ке, Гаити
9 из 12

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© AP Photo / Joseph Odelyn

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

Пострадавшие от землетрясения, Гаити.
10 из 12

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

© AP Photo / Joseph Odelyn
© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer

Последствия землетрясения на Гаити.

Поврежденный автомобиль под обломками после землетрясения в Гаити
11 из 12

Последствия землетрясения на Гаити.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
© AP Photo / Joseph Odelyn

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

Женщина среди обломков своего разрушенного землетрясением дома, Гаити
12 из 12

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

© AP Photo / Joseph Odelyn
1 из 12

Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol
2 из 12

Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

© AP Photo / Joseph Odelyn
3 из 12

Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.

© AP Photo / Fernando Llano
4 из 12

Помочь Гаити также готовы Евросоюз и США.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol/Stringer
5 из 12

Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.

© AP Photo / Joseph Odelyn
6 из 12

Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.

© AP Photo / Joseph Odelyn
7 из 12

Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.

© AP Photo / Joseph Odelyn
8 из 12

"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.

© AP Photo / Fernando Llano
9 из 12

ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.

© AP Photo / Joseph Odelyn
10 из 12

Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.

© AP Photo / Joseph Odelyn
11 из 12

Последствия землетрясения на Гаити.

© REUTERS / Ralph Tedy Erol /Stringer
12 из 12

Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.

© AP Photo / Joseph Odelyn
 
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