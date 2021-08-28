Посол России Мелик-Багдасаров: Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.
Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.
Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.
Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.
Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.
Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.
Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.
Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.
Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.
Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.
"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.
"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.
ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.
ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.
Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.
Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.
Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.
Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.
Эпицентр первого подземного толчка располагался в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Толчки ощущались в столичном Порт-о-Пренсе, а также на Кубе.
Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.
Страны Латинской Америки выразили Гаити соболезнования и предложили помощь в ликвидации последствий стихии.
Больницы в городе Ле-Ке переполнены пострадавшими от землетрясения, пациентов размещают прямо на улице.
Основной удар стихии пришелся на департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп: там разрушены больницы и храмы.
Мужчина собирает вещи из своего дома, разрушенного землетрясением в городе Ле-Ке.
"Врачи без границ" отправили вещи первой необходимости в пострадавший от землетрясения Ле-Ке.
ООН выделяет восемь миллионов долларов на медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения, чистую воду, организацию временных убежищ и проведение санитарно-профилактических мероприятий.
Подземный толчок, который ощутили во всем Карибском регионе, напомнил о разрушительном землетрясении 2010 года, когда погибли более 200 тысяч человек.
Жительница Гаити среди обломков своего разрушенного землетрясением дома.