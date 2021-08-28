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Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити

Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити - РИА Новости, 28.08.2021

Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити

Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити, сообщил посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:49

2021-08-28T03:49

2021-08-28T03:49

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россия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 авг - РИА Новости. Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити, сообщил посол России в Венесуэле и в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.Он уточнил, что речь идет о "медицинских модулях".У берегов Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2. Число жертв превысило 2,2 тысячи человек, ущерб от стихии оценивается не менее чем в 1,12 миллиарда долларов. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, в том числе 540 тысяч детей.

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2021

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в мире, венесуэла, гаити, юнисеф, россия