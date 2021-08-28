https://ria.ru/20210828/otsenki-1747661312.html

Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов - РИА Новости, 28.08.2021

Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T15:56

2021-08-28T15:56

2021-08-28T15:56

общество

образование - общество

сергей кравцов

анастасия зырянова

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы "зачет-незачет", рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.В ходе Общероссийского родительского собрания был задан вопрос об оценках по ИЗО, физкультуре и музыке, которые оцениваются по пятибалльной шкале. Руководство министерства спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам.Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что все предметы важны. Несмотря на то, что ИЗО, физкультуры и музыки нет в итоговой аттестации, они дают возможность школьнику развиваться всесторонне. Министр отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми.

https://sn.ria.ru/20210623/mgppu-1738059577.html

россия

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общество, образование - общество, сергей кравцов, анастасия зырянова, россия