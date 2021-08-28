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Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов - РИА Новости, 28.08.2021
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов
Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:56
2021-08-28T15:56
общество
образование - общество
сергей кравцов
анастасия зырянова
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы "зачет-незачет", рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.В ходе Общероссийского родительского собрания был задан вопрос об оценках по ИЗО, физкультуре и музыке, которые оцениваются по пятибалльной шкале. Руководство министерства спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам.Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что все предметы важны. Несмотря на то, что ИЗО, физкультуры и музыки нет в итоговой аттестации, они дают возможность школьнику развиваться всесторонне. Министр отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми.
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общество, образование - общество, сергей кравцов, анастасия зырянова, россия
15:56 28.08.2021
 
Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов

Минпросвещения: школы могут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ИЗО и музыке

© РИА Новости / Александр КожохинДети занимаются рисованием
Дети занимаются рисованием - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы "зачет-незачет", рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.
В ходе Общероссийского родительского собрания был задан вопрос об оценках по ИЗО, физкультуре и музыке, которые оцениваются по пятибалльной шкале. Руководство министерства спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.
"С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет", - пояснила Зырянова.
Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам.
Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что все предметы важны. Несмотря на то, что ИЗО, физкультуры и музыки нет в итоговой аттестации, они дают возможность школьнику развиваться всесторонне. Министр отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми.
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ОбществоОбразование - ОбществоСергей КравцовАнастасия ЗыряноваРоссия
 
 
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