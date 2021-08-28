Школы смогут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов
Минпросвещения: школы могут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ИЗО и музыке
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Родители в каждой школе могут повлиять на изменение системы оценки по таким предметам, как изобразительное искусство, музыка и физкультура, в том числе на отказ от пятибалльной шкалы в пользу системы "зачет-незачет", рассказала замминистра просвещения Анастасия Зырянова.
В ходе Общероссийского родительского собрания был задан вопрос об оценках по ИЗО, физкультуре и музыке, которые оцениваются по пятибалльной шкале. Руководство министерства спросили, почему нельзя вывести эти предметы на факультатив, так как не всем одинаково хорошо дано рисовать, петь, выполнять нормативы.
"С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по тем предметам, которые мы сейчас обсуждаем - изобразительное искусство, музыка и физическая культура - может устанавливаться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет-незачет", - пояснила Зырянова.
Она рассказала, что этот вопрос относится к компетенции школы, поэтому родители могут повлиять на систему оценки по этим предметам.
Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что все предметы важны. Несмотря на то, что ИЗО, физкультуры и музыки нет в итоговой аттестации, они дают возможность школьнику развиваться всесторонне. Министр отметил, что не считает необходимым выводить эти предметы в факультатив, но, возможно, эти уроки стоит сделать более интересными, живыми.