03:10 28.08.2021 (обновлено: 12:21 28.08.2021)
ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
Разработчик: ВМФ может получить подводный мини-беспилотник для безопасности кораблей
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота
КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.
Эта разработка впервые представлена на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.
Корабли ВМФ, находящиеся в базах или портах иностранных государств на берегу охраняет морская пехота, под водой — противодиверсионная группа водолазов.
"Телеуправляемый аппарат "Вариола" может заменить опасную работу водолаза. Он исключает риски при погружении и всплытии водолаза в иностранном порту или базе", — сказал Блинков на форуме "Армия-2021".
Он уточнил, что аппарат отличается простотой и малыми размерами, весит всего шесть килограммов. Оператор посылает сигналы управления на "Вариолу" по 300-метровому кабелю, так как при большей длине он мешал бы движению столь компактного беспилотника. Расположение двигателей на новом аппарате такое, что позволяет ему кружиться "на месте, как танку".