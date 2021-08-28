https://ria.ru/20210828/mini-bespilotnik-1747619072.html

ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник

ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник - РИА Новости, 28.08.2021

ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник

В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:10

2021-08-28T03:10

2021-08-28T12:21

новое оружие россии

безопасность

армия

санкт-петербург

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.Эта разработка впервые представлена на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.Корабли ВМФ, находящиеся в базах или портах иностранных государств на берегу охраняет морская пехота, под водой — противодиверсионная группа водолазов.Он уточнил, что аппарат отличается простотой и малыми размерами, весит всего шесть килограммов. Оператор посылает сигналы управления на "Вариолу" по 300-метровому кабелю, так как при большей длине он мешал бы движению столь компактного беспилотника. Расположение двигателей на новом аппарате такое, что позволяет ему кружиться "на месте, как танку".

https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html

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2021

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безопасность, армия, санкт-петербург, россия, форум "армия — 2021"