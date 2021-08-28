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Новое оружие России
https://ria.ru/20210828/mini-bespilotnik-1747619072.html
ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник - РИА Новости, 28.08.2021
ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:10
2021-08-28T12:21
новое оружие россии
безопасность
армия
санкт-петербург
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.Эта разработка впервые представлена на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.Корабли ВМФ, находящиеся в базах или портах иностранных государств на берегу охраняет морская пехота, под водой — противодиверсионная группа водолазов.Он уточнил, что аппарат отличается простотой и малыми размерами, весит всего шесть килограммов. Оператор посылает сигналы управления на "Вариолу" по 300-метровому кабелю, так как при большей длине он мешал бы движению столь компактного беспилотника. Расположение двигателей на новом аппарате такое, что позволяет ему кружиться "на месте, как танку".
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безопасность, армия, санкт-петербург, россия, форум "армия — 2021"
03:10 28.08.2021 (обновлено: 12:21 28.08.2021)
 
ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник

Разработчик: ВМФ может получить подводный мини-беспилотник для безопасности кораблей

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. В России разработан подводный беспилотник "Вариола" для безопасности кораблей ВМФ, находящихся на стоянке в иностранных портах или базах, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.
Эта разработка впервые представлена на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.
Корабли ВМФ, находящиеся в базах или портах иностранных государств на берегу охраняет морская пехота, под водой — противодиверсионная группа водолазов.

"Телеуправляемый аппарат "Вариола" может заменить опасную работу водолаза. Он исключает риски при погружении и всплытии водолаза в иностранном порту или базе", — сказал Блинков на форуме "Армия-2021".

Он уточнил, что аппарат отличается простотой и малыми размерами, весит всего шесть килограммов. Оператор посылает сигналы управления на "Вариолу" по 300-метровому кабелю, так как при большей длине он мешал бы движению столь компактного беспилотника. Расположение двигателей на новом аппарате такое, что позволяет ему кружиться "на месте, как танку".
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 16:01Новое оружие России
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