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Посольство прокомментировало задержания граждан Киргизии в Москве
Посольство прокомментировало задержания граждан Киргизии в Москве - РИА Новости, 28.08.2021
Посольство прокомментировало задержания граждан Киргизии в Москве
Девятнадцать граждан Киргизии были доставлены в отделение полиции по Басманному району Москвы и привлечены к административной ответственности в рамках выяснения РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:54
2021-08-28T22:03
происшествия
киргизия
москва
мигранты
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Девятнадцать граждан Киргизии были доставлены в отделение полиции по Басманному району Москвы и привлечены к административной ответственности в рамках выяснения обстоятельств массовой драки, по предварительным данным, в драке они не участвовали, сообщили РИА Новости в посольстве республики.Ранее столичный главк МВД проинформировал, что 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Также в ведомстве заявили о драке в хостеле на улице Адмирала Корнилова, после которой полиция забрала в отделение более 20 человек. В отношении семи человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых составлены также протоколы о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России."По предварительной информации, граждане Кыргызстана не принимали участие в массовой драке, произошедшей 27 августа на улице Бауманской города Москвы. При этом в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России. Из них 19 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности", — рассказали агентству в посольстве.На уточняющий вопрос, по какой статье наказаны задержанные, в дипмиссии ответили, что по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").В посольстве заверили, что в массовой драке 27 августа в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Москве граждане республики также не участвовали.Информации о задержании выходцев из Узбекистана в посольство этой страны не поступало, заявили в дипмиссии РИА Новости.
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
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происшествия, киргизия, москва, мигранты
16:54 28.08.2021 (обновлено: 22:03 28.08.2021)
 
Посольство прокомментировало задержания граждан Киргизии в Москве

Посольство: граждан Киргизии наказали в Москве после драки, в которой они не участвовали

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Девятнадцать граждан Киргизии были доставлены в отделение полиции по Басманному району Москвы и привлечены к административной ответственности в рамках выяснения обстоятельств массовой драки, по предварительным данным, в драке они не участвовали, сообщили РИА Новости в посольстве республики.
Ранее столичный главк МВД проинформировал, что 49 человек были доставлены в отдел полиции после массовой драки в центре Москвы на Бауманской улице, на 15 из них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Также в ведомстве заявили о драке в хостеле на улице Адмирала Корнилова, после которой полиция забрала в отделение более 20 человек. В отношении семи человек были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, из них на пятерых составлены также протоколы о нарушении иностранцем правил въезда либо режима пребывания в России.
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"По предварительной информации, граждане Кыргызстана не принимали участие в массовой драке, произошедшей 27 августа на улице Бауманской города Москвы. При этом в рамках мероприятий по обеспечению общественного порядка и выяснения обстоятельств инцидента в ОМВД России по Басманному району Москвы всего доставлены порядка 50 граждан стран Центральной Азии и России. Из них 19 граждан Кыргызстана привлечены к административной ответственности", — рассказали агентству в посольстве.
На уточняющий вопрос, по какой статье наказаны задержанные, в дипмиссии ответили, что по статье 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство").
В посольстве заверили, что в массовой драке 27 августа в хостеле на улице Адмирала Корнилова в Москве граждане республики также не участвовали.
Информации о задержании выходцев из Узбекистана в посольство этой страны не поступало, заявили в дипмиссии РИА Новости.
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