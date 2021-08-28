https://ria.ru/20210828/draka-1747640785.html

В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки

В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки - РИА Новости, 28.08.2021

В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки

Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:08

2021-08-28T12:08

2021-08-28T14:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.Для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. Против 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.Сведений о пострадавших нет. Проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД. Это не первый подобный инцидент в Москве за последнее время. На днях мигранты устроили массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова. Полиция задержала более 20 человек, всех арестовали на 12 суток. В июле рядом со станицей метро "Кузьминки" произошла драка, в которой приняли участие около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полиция возбудила 800 уголовных дел из-за массовых драк и других правонарушений. Около 200 человек депортировали из России, 17,5 тысячи запретили въезд в страну.

https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва