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В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки
В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки - РИА Новости, 28.08.2021
В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки
Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:08
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происшествия
москва
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.Для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. Против 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.Сведений о пострадавших нет. Проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД. Это не первый подобный инцидент в Москве за последнее время. На днях мигранты устроили массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова. Полиция задержала более 20 человек, всех арестовали на 12 суток. В июле рядом со станицей метро "Кузьминки" произошла драка, в которой приняли участие около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полиция возбудила 800 уголовных дел из-за массовых драк и других правонарушений. Около 200 человек депортировали из России, 17,5 тысячи запретили въезд в страну.
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происшествия, москва
12:08 28.08.2021 (обновлено: 14:01 28.08.2021)
 
В Москве около 50 человек доставили в полицию после массовой драки

Почти 50 человек доставили в полицию после массовой драки на Бауманской улице в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.
Для проверки на причастность к происшествию, а также чтобы выявить свидетелей и очевидцев, полицейские доставили в территориальный отдел 49 человек. Против 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактическую беседу.
Сведений о пострадавших нет. Проводится проверка, добавили в пресс-службе ГУ МВД.
Это не первый подобный инцидент в Москве за последнее время. На днях мигранты устроили массовую драку в хостеле на улице Адмирала Корнилова. Полиция задержала более 20 человек, всех арестовали на 12 суток.
В июле рядом со станицей метро "Кузьминки" произошла драка, в которой приняли участие около 200 выходцев из Средней Азии. Тогда в изоляторы попали 102 человека.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полиция возбудила 800 уголовных дел из-за массовых драк и других правонарушений. Около 200 человек депортировали из России, 17,5 тысячи запретили въезд в страну.
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
10:45
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
 
ПроисшествияМосква
 
 
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