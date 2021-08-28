https://ria.ru/20210828/kukuruza-1747616174.html
Врач объяснила, чем опасны изготовленные из кукурузы медицинские препараты
Врач объяснила, чем опасны изготовленные из кукурузы медицинские препараты - РИА Новости, 28.08.2021
Врач объяснила, чем опасны изготовленные из кукурузы медицинские препараты
Из кукурузы изготавливают препараты, которые находят широкое применение в медицине. Почему именно сейчас, во время пандемии COVID-19 эти средства лучше не... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T02:10
2021-08-28T02:10
2021-08-28T08:21
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
маргарита арзуманян
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Из кукурузы изготавливают препараты, которые находят широкое применение в медицине. Почему именно сейчас, во время пандемии COVID-19 эти средства лучше не употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Кукурузные рыльца (волокно, окружающее початок) давно и активно используются в медицинских целях. Изготовленные из них экстракты, отвары и настои применяются для улучшения работы пищеварительной системы, ускорения заживления ран, снижения интенсивности воспалительных процессов.В условиях пандемии эти препараты нужно использовать с крайней осторожностью, предостерегла врач.На саму кукурузу, вернее, на ее зерна, это ограничение не распространяется, Это во всех отношениях полезный продукт, он содержит необходимые организму микроэлементы и витамины, улучшает состав микробиоты, уменьшает риск развития онкологических заболеваний.Арзуманян пояснила, что слишком много кукурузы, как и любого другого продукта, есть не следует, но 1-2 раза в неделю — вполне допустимо. Единственная категория людей, которым кукурузные зерна противопоказаны – это аллергики."Кукуруза может вызывать аллергию, могут появиться и крапивница, и дерматит, она может вызвать реакцию желудочно-кишечного тракта. Такая реакция может быть", — заключила диетолог.
https://ria.ru/20210711/produkty-1740813445.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, маргарита арзуманян
02:10 28.08.2021 (обновлено: 08:21 28.08.2021)
Врач объяснила, чем опасны изготовленные из кукурузы медицинские препараты
Врач Арзуманян: изготовленные из кукурузы препараты не стоит принимать после коронавируса
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Из кукурузы изготавливают препараты, которые находят широкое применение в медицине. Почему именно сейчас, во время пандемии COVID-19
эти средства лучше не употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, диетолог и гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Кукурузные рыльца (волокно, окружающее початок) давно и активно используются в медицинских целях. Изготовленные из них экстракты, отвары и настои применяются для улучшения работы пищеварительной системы, ускорения заживления ран, снижения интенсивности воспалительных процессов.
В условиях пандемии эти препараты нужно использовать с крайней осторожностью, предостерегла врач.
"Кукурузные рыльца можно встретить в виде биодобавок. Они обладают множеством положительных свойств, их назначают часто, это аптечный продукт. Но после перенесенного коронавируса, да и вообще в ситуации пандемии их лучше не употреблять, потому что они могут сгущать кровь", — сказала Арзуманян.
На саму кукурузу, вернее, на ее зерна, это ограничение не распространяется, Это во всех отношениях полезный продукт, он содержит необходимые организму микроэлементы и витамины, улучшает состав микробиоты, уменьшает риск развития онкологических заболеваний.
Арзуманян пояснила, что слишком много кукурузы, как и любого другого продукта, есть не следует, но 1-2 раза в неделю — вполне допустимо. Единственная категория людей, которым кукурузные зерна противопоказаны – это аллергики.
"Кукуруза может вызывать аллергию, могут появиться и крапивница, и дерматит, она может вызвать реакцию желудочно-кишечного тракта. Такая реакция может быть", — заключила диетолог.