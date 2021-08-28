https://ria.ru/20210828/kprf-1747681464.html

В КПРФ отвергли обвинения в наличии зарубежных активов у кандидатов

В КПРФ отвергли обвинения в наличии зарубежных активов у кандидатов - РИА Новости, 28.08.2021

В КПРФ отвергли обвинения в наличии зарубежных активов у кандидатов

В КПРФ отвергли обвинения в наличии зарубежных активов у ряда кандидатов в депутаты Госдумы, на которых, по данным СМИ, пожаловался в Генпрокуратуру Молодежный... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:58

2021-08-28T19:58

2021-08-28T19:58

политика

генеральная прокуратура рф

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кпрф

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В КПРФ отвергли обвинения в наличии зарубежных активов у ряда кандидатов в депутаты Госдумы, на которых, по данным СМИ, пожаловался в Генпрокуратуру Молодежный союз юристов России.Ранее в СМИ появилась информация, что Молодежный союз юристов России направил в Генпрокуратуру запрос о проверке кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Александра Тарнаева, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Леонида Калашникова на наличие зарубежных активов, по данным СМИ, ведомство проверяет эту информацию. Комментарием Генпрокуратуры и Молодежного союза юристов России РИА Новости пока не располагает.Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил РИА Новости, что его "как губернатора-коммуниста просвечивали и рентгеном, и МРТ со всех сторон все эти годы, поэтому они могут быть спокойны"."Я почитал эту новость..., они там написали, когда я был депутатом седьмого созыва, я там чего-то скрывал. Если бы они внимательно посмотрели, они бы увидели, что я никогда не был депутатом Госдумы седьмого созыва", - заявил Левченко. Он полагает, что такие проверки перед выборами неслучайны - "определили несколько наиболее опасных человек" и "ведут работу".Депутат Госдумы, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко увидел в обвинениях политический заказ. "Тарнаев написал открытое письмо в отношении этой клеветы, полностью объяснил всю ситуацию. Это абсолютно политтехнологический заказ через неких юристов", - сказал Ющенко, добавив, что "никаких зарубежных активов нет". По его словам, Тарнаев – офицер, "никаких бизнесов, у него бизнес отсутствует…, никогда этим не занимался".Политик предоставил РИА Новости открытое письмо Тарнаева. Кандидат в депутаты написал, что запрос в Генпрокуратуру является "ложным доносом и клеветой", по этому поводу он готовит заявление в правоохранительные органы. В письме Тарнаев отмечает, что все обвинения "высосаны из пальца", никаких фирм за границей, зарубежной недвижимости и банковских счетов у него нет.

https://ria.ru/20210819/zhaloba-1746351390.html

https://ria.ru/20210827/koeffitsient-1747590161.html

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политика, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, россия