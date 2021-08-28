https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747631229.html

Врач рассказал, какие осложнения чаще всего встречаются после COVID-19

Врач рассказал, какие осложнения чаще всего встречаются после COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

Врач рассказал, какие осложнения чаще всего встречаются после COVID-19

Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, однако есть множество... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:21

2021-08-28T10:21

2021-08-28T10:21

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями, встречающимися после коронавируса, однако есть множество других осложнений без явных симптомов, которые можно выявить при углубленном обследовании в павильонах "Здоровая Москва", сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."В первую очередь к осложнениям, встречающимся после коронавируса, относятся нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. О проблемах говорит наличие одышки, кашель, боль в груди и тахикардия. Если наблюдаются такие симптомы, нужно не медлить с обследованием. Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме", - рассказал Тяжельников.Врач отметил, что важно всем, кто перенес коронавирусную инфекцию, пройти углубленную диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва"."Коронавирусная инфекция – очень опасное заболевание. Даже если человек перенес его в легкой или в средней тяжести форме, позже могут наблюдаться осложнения, в том числе серьезные. Прохождение диспансеризации позволяет вовремя выявить паталогические изменения в органах и системах и вовремя начать лечение. Для всех, кто перенес коронавирусную инфекцию, будут доступны 5 дополнительных исследований. Это спирометрия, анализ крови на 33 показателя, тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови и рентгенография ОГК, которая выполняется в поликлинике", - отметил Тяжельников.По его словам, в углубленную диспансеризацию входят именно эти обследования, потому что они позволяют выявить на ранней стадии сбои в здоровье и предупредить осложнения. Расширенный анализ крови включает в себя исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, определение уровня С-реактивного белка, определение уровня аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, исследование уровня креатинина поможет выявить наиболее распространенные проблемы, которые дает коронавирусная инфекция.Врач уточнил, что аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза – это ферменты печени, которые показывают нарушение ее функции, и также признаки цитолитического синдрома, который встречается среди осложнений. Определение уровня креатинина позволяет выявить почечную недостаточность, которая также может развиться или усугубиться после заболевания. Уровень С-реактивного белка показывает сохраняющуюся воспалительную реакцию после перенесенного заболевания."Данные исследования определяют наличие отклонений и осложнений. Если они будут обнаружены, то пациенту будут назначены дополнительные углубленные исследования. Так, определение уровня Д-димера определяет риски тромбозов. Если анализ покажет отклонение от нормы, то пациента направят на дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Проведение спирометрии диагностирует состояние дыхательной системы и снижение емкости легких. Если анализ покажет отклонение от нормы, то пациента направят на компьютерную томографию легких", - рассказал Тяжельников.Собеседник агентства добавил, что рентген ОГК, если пациент не делал его в течение года, определяет фиброзные изменения в легких. Их обнаружение будет показанием для направления пациента на компьютерную томографию. Тест с 6-минутной ходьбой определит наличие сердечной недостаточности, которая также может развиться после перенесенного заболевания. Если она будет выявлена, пациент будет направлен на эхокардиографию."Кроме того, на этапе анкетирования у пациентов выявляют характерные жалобы и симптомы. Это дает возможность подойти к каждому пациенту индивидуально и подобрать дальнейшую программу исследований", - уточнил врач.

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

https://ria.ru/20210819/miokardit-1746237638.html

https://ria.ru/20210817/koronavirus-1746044720.html

https://ria.ru/20210814/koronavirus-1745719189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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