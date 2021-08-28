https://ria.ru/20210828/komary-1747667260.html

Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео

Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео - РИА Новости, 28.08.2021

Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео

Жители хутора Красный Десант, расположенного близ Таганрога, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:04

2021-08-28T17:04

2021-08-28T18:16

общество

насекомые

соцсети

таганрог

ростовская область

комар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149492/48/1494924875_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_a6cf739c2ee440460a107f4f8d6d2b73.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители хутора Красный Десант, расположенного близ Таганрога, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров.На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу.При этом доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление — не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок.Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека.

https://ria.ru/20210718/smerch-1741721267.html

таганрог

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, насекомые, соцсети, таганрог, ростовская область, комар