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Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео
Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео - РИА Новости, 28.08.2021
Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео
Жители хутора Красный Десант, расположенного близ Таганрога, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:04
2021-08-28T17:04
2021-08-28T18:16
общество
насекомые
соцсети
таганрог
ростовская область
комар
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Жители хутора Красный Десант, расположенного близ Таганрога, опубликовали в соцсетях видео с нашествием комаров.На кадрах видно, как местные жители сгребают насекомых руками и показывают друг другу.При этом доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Алексей Тихонов рассказал ростовскому порталу 161.ru, что это явление — не редкость для региона. По его словам, скопления комаров возникают из-за того, что насекомые синхронно выходят из куколок.Зоолог подчеркнул, что эти комары не опасны для человека.
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общество, насекомые, соцсети, таганрог, ростовская область, комар
17:04 28.08.2021 (обновлено: 18:16 28.08.2021)
Люди сгребают руками: полчища комаров в Таганроге попали на видео
Жители Ростовской области показали видео с нашествием комаров