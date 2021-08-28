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Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13 - РИА Новости, 28.08.2021
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13
Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13, ведутся поиски еще трех пропавших человек, сообщила в субботу... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:47
2021-08-28T08:54
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 28 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13, ведутся поиски еще трех пропавших человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. До настоящего времени МЧС сообщало о 12 погибших. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП. Президент страны объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек…. На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, тела трех погибших остаются неопознанными, продолжаются поиски трех пропавших без вести человек.
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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:47 28.08.2021 (обновлено: 08:54 28.08.2021)
 
Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13

МЧС: число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13

© Фото : Министерство обороны Республики КазахстанНа месте возгорания на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, Казахстан
На месте возгорания на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : Министерство обороны Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 28 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13, ведутся поиски еще трех пропавших человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. До настоящего времени МЧС сообщало о 12 погибших. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП. Президент страны объявил 29 августа днем общенационального траура.
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"Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек…. На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, тела трех погибших остаются неопознанными, продолжаются поиски трех пропавших без вести человек.
 
КазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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