https://ria.ru/20210828/kazakhstan-1747626416.html

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13 - РИА Новости, 28.08.2021

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до 13

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13, ведутся поиски еще трех пропавших человек, сообщила в субботу... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:47

2021-08-28T08:47

2021-08-28T08:54

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 28 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 13, ведутся поиски еще трех пропавших человек, сообщила в субботу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. До настоящего времени МЧС сообщало о 12 погибших. Власти пока не сообщали об окончательной ликвидации возгорания на месте ЧП. Президент страны объявил 29 августа днем общенационального траура."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло тринадцати человек…. На месте ЧС в Жамбылской области обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, тела трех погибших остаются неопознанными, продолжаются поиски трех пропавших без вести человек.

https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html

казахстан

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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)