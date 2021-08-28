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В "Ростехе" рассказали об использовании экзоскелетов военными в Сирии
В "Ростехе" рассказали об использовании экзоскелетов военными в Сирии - РИА Новости, 28.08.2021
В "Ростехе" рассказали об использовании экзоскелетов военными в Сирии
Экзоскелеты, которые российские военные уже применяют в Сирии, увеличивают боевой потенциал подразделений, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех" в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:45
2021-08-28T08:45
2021-08-28T12:30
безопасность
ростех
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 28 авг — РИА Новости. Экзоскелеты, которые российские военные уже применяют в Сирии, увеличивают боевой потенциал подразделений, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех" в рамках форума "Армия-2021".Пассивные экзоскелеты не оборудованы двигателями, но за счет механики снижают нагрузку на опорно-двигательный аппарат бойца и позволяют ему переносить грузы на большее расстояние.Ранее в "Ростехе" сообщили, что создали первый боевой экзоскелет с электродвигателями. Образец представили в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия".По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева, такой экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50 процентов, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее.
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Новый российский боевой экзоскелет с электродвигателями
Одни из первых фото и видео нового российского боевого экзоскелета с электродвигателями в действии. Он повышает физические возможности бойца и точность стрельбы из автомата. Разработка представлена "Ростехом" на "Армии-2021".
2021-08-28T08:45
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РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, ростех, россия, форум "армия — 2021", видео
08:45 28.08.2021 (обновлено: 12:30 28.08.2021)
В "Ростехе" рассказали об использовании экзоскелетов военными в Сирии
"Ростех": экзоскелеты увеличивают боевой потенциал подразделений, это подтверждено в Сирии