https://ria.ru/20210828/rostekh-1747619948.html

В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет

В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет - РИА Новости, 28.08.2021

В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет

Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:39

2021-08-28T03:39

2021-08-28T12:31

новое оружие россии

технологии

цнииточмаш

ростех

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021".Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.Разработка представлена для широкой публики в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия-2021". Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") и НИИ механики.Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном."Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления", — добавил специалист.

https://ria.ru/20210823/rostekh-1746802947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новый российский боевой экзоскелет с электродвигателями Одни из первых фото и видео нового российского боевого экзоскелета с электродвигателями в действии. Он повышает физические возможности бойца и точность стрельбы из автомата. Разработка представлена "Ростехом" на "Армии-2021". 2021-08-28T03:39 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, цнииточмаш, ростех, россия, форум "армия — 2021"