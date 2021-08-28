https://ria.ru/20210828/rostekh-1747619948.html
В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет - РИА Новости, 28.08.2021
В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:39
2021-08-28T03:39
2021-08-28T12:31
новое оружие россии
технологии
цнииточмаш
ростех
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2021".Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.Разработка представлена для широкой публики в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия-2021". Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") и НИИ механики.Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном."Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления", — добавил специалист.
https://ria.ru/20210823/rostekh-1746802947.html
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РИА Новости
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Новый российский боевой экзоскелет с электродвигателями
Одни из первых фото и видео нового российского боевого экзоскелета с электродвигателями в действии. Он повышает физические возможности бойца и точность стрельбы из автомата. Разработка представлена "Ростехом" на "Армии-2021".
2021-08-28T03:39
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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технологии, цнииточмаш, ростех, россия, форум "армия — 2021"
03:39 28.08.2021 (обновлено: 12:31 28.08.2021)
В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
Ростех: в России создали первый опытный образец боевого экзоскелета с электродвигателями
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 авг
— РИА Новости.
Первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, создан в России
, сообщили РИА Новости в госкорпорации "Ростех
" на форуме "Армия-2021".
Новейший экзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы — безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом.
"Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе — на 15 процентов, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20 процентов точнее", — уточнил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.
Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.
Разработка представлена для широкой публики в демоцентре "Ростеха" на форуме "Армия-2021". Система разрабатывается совместно ЦНИИточмаш
(входит в "Ростех") и НИИ механики.
Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном.
"Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления", — добавил специалист.