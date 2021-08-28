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В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения - РИА Новости, 28.08.2021
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения
Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:35
2021-08-28T15:48
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022."Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", - сказал Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. "Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов", - пояснил он.Музаев отметил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.
https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
14:35 28.08.2021 (обновлено: 15:48 28.08.2021)
 
В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: ЕГЭ почти по всем предметам изменят с 2022 по 2024 годы

© РИА Новости / Виталий АньковНачало сдачи ЕГЭ-2021
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Он отметил, что до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022.
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"Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", - сказал Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.
Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. "Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов", - пояснил он.
Музаев отметил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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