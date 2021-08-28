https://ria.ru/20210828/ege-1747653665.html

В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения - РИА Новости, 28.08.2021

В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными, заявил глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:35

2021-08-28T14:35

2021-08-28T15:48

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734886812_0:452:2764:2007_1920x0_80_0_0_a5df1b03100a5c95b8c850f1b3c8a815.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными, заявил глава ведомства Анзор Музаев.Он отметил, что до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022."Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам", - сказал Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. "Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов", - пояснил он.Музаев отметил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.

https://ria.ru/20210825/ege-1747220388.html

https://ria.ru/20210717/ege-1741658574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)