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СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона
СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона - РИА Новости, 28.08.2021
СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:43
2021-08-28T22:43
в мире
великобритания
саудовская аравия
борис джонсон
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
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ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям по безопасности, сообщает газета Times.По её данным, премьер нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный телефон для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Предполагается, что в ходе личной переписки Джонсон обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед", а Дайсен переписывался с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.Как отмечает издание, Джонсон нарушил рекомендации, который сам же распространил среди министров после парламентских выборов 2019 году, предупредив их о риске взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях говорилось, что политики не должны использовать личные электронные устройства и приложения связи для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.Ранее СМИ узнали, что личный мобильный телефон Джонсона в течение 15 лет находился в свободном доступе в интернете.
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в мире, великобритания, саудовская аравия, борис джонсон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
22:43 28.08.2021
 
СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона

Times: премьер Великобритании использовал телефон для работы вопреки правилам безопасности

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Alastair Grant
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ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям по безопасности, сообщает газета Times.
По её данным, премьер нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный телефон для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Предполагается, что в ходе личной переписки Джонсон обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед", а Дайсен переписывался с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.
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Как отмечает издание, Джонсон нарушил рекомендации, который сам же распространил среди министров после парламентских выборов 2019 году, предупредив их о риске взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях говорилось, что политики не должны использовать личные электронные устройства и приложения связи для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.
Ранее СМИ узнали, что личный мобильный телефон Джонсона в течение 15 лет находился в свободном доступе в интернете.
 
В миреВеликобританияСаудовская АравияБорис ДжонсонМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
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