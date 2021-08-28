https://ria.ru/20210828/dzhonson-1747695064.html

СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона

СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона - РИА Новости, 28.08.2021

СМИ обвинили премьера Британии в небезопасном использовании телефона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:43

2021-08-28T22:43

2021-08-28T22:43

в мире

великобритания

саудовская аравия

борис джонсон

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

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ЛОНДОН, 28 авг - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие высокопоставленные министры использовали свои личные телефоны для рабочих контактов вопреки рекомендациям по безопасности, сообщает газета Times.По её данным, премьер нарушил рекомендации по безопасности, когда использовал личный телефон для переписки с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и британским предпринимателем Джеймсом Дайсеном. Предполагается, что в ходе личной переписки Джонсон обсуждал с принцем сделку по продаже футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед", а Дайсен переписывался с премьер-министром о налоговых льготах для своей компании.Как отмечает издание, Джонсон нарушил рекомендации, который сам же распространил среди министров после парламентских выборов 2019 году, предупредив их о риске взлома телефонов и электронной почты. В рекомендациях говорилось, что политики не должны использовать личные электронные устройства и приложения связи для обсуждения любых рабочих вопросов, вне зависимости от уровня их секретности.Ранее СМИ узнали, что личный мобильный телефон Джонсона в течение 15 лет находился в свободном доступе в интернете.

https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

великобритания

саудовская аравия

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в мире, великобритания, саудовская аравия, борис джонсон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)