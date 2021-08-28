https://ria.ru/20210828/bolnitsa-1747638253.html

Стали известны подробности ЧП в ярославской больнице

Стали известны подробности ЧП в ярославской больнице - РИА Новости, 28.08.2021

Стали известны подробности ЧП в ярославской больнице

Пострадавших в результате задымления в одном из отделений в больнице Ярославля нет, пациенты были своевременно эвакуированы, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:43

2021-08-28T11:43

2021-08-28T12:21

происшествия

ярославль

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате задымления в одном из отделений в больнице Ярославля нет, пациенты были своевременно эвакуированы, сообщила пресс-служба Минздрава России.Сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы. Очаг задымления был расположен на первом этаже. По данным ГУ МЧС, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек."В пятницу вечером в одном из отделений Клинической больницы №3 г. Ярославль было обнаружено задымление, пациенты были своевременно эвакуированы, пострадавших нет", - говорится в сообщении.На данный момент больница №3 работает в штатном режиме, семь пациентов переведены в Клиническую больницу им. Семашко в Ярославле, всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе. "Ранее поступила информация о пациенте, который якобы скончался в результате происшествия. В департаменте здравоохранения Ярославской области уточнили, что смерть пациента наступила до сообщения о возгорании", - подчеркнули в пресс-службе.В Минздраве отметили, что возгорание возникло в отдельной палате, сотрудники больницы ликвидировали возгорание своими силами, но из-за произошедшего задымления сработала пожарная сигнализация, в результате чего была отключена подача кислорода в блоке, где находилась палата. На состояние пациентов отключение кислорода в отдельной палате не повлияло, добавили в пресс-службе.Глава департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов уточнил журналистам, что возгорание произошло в "красной зоне", где лежат больные коронавирусом."На момент возгорания во всем отделении находились 80 пациентов, конкретно в этой палате (где возникло возгорание) пятеро человек, в реанимации на момент чрезвычайного происшествия 11 пациентов", - отметил глава депздрава.Он добавил, что в палате, где возникло возгорание, нет аппаратов ИВЛ, только точки доступа кислорода. В соседнем помещении находится реанимация – там люди лежат на аппаратах ИВЛ."ИВЛы не отключались абсолютно точно, подача кислорода не прекращалась", - подчеркнул Тубашов."Шесть человек – пять из реанимации и один из терапевтического отделения - были переведены в больницу имени Семашко. Их состояние стабильное", - добавил Тубашов.

https://ria.ru/20210828/pozhar-1747633220.html

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество