Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле
Депздрав: пациент больницы в Ярославле, о чьей гибели сообщили после ЧП, умер от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.
По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы.
"Один пациент скончался, к сожалению, от коронавирусной инфекции, в 21.50 констатирована его смерть с учетом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса, как и полагается. Данный пациент в течение 10 дней находился на ИВЛ, к сожалению, с неблагоприятным прогнозом… На данный момент мы не видим связи между чрезвычайным происшествием и его смертью", - сказал Тубашов.
Он отметил, что окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам.
Очаг задымления располагался на первом этаже. По данным ведомства, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. По предварительным данным, причиной пожара мог стать не выключенный кипятильник.