https://ria.ru/20210828/patsient-1747636538.html

Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле

Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021

Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле

Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:28

2021-08-28T11:28

2021-08-28T11:28

происшествия

ярославль

здоровье - общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы.Он отметил, что окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам.Очаг задымления располагался на первом этаже. По данным ведомства, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. По предварительным данным, причиной пожара мог стать не выключенный кипятильник.

https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html

ярославль

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2021

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происшествия, ярославль, здоровье - общество