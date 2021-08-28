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Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле
Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021
Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле
Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:28
2021-08-28T11:28
происшествия
ярославль
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы.Он отметил, что окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам.Очаг задымления располагался на первом этаже. По данным ведомства, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. По предварительным данным, причиной пожара мог стать не выключенный кипятильник.
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происшествия, ярославль, здоровье - общество
11:28 28.08.2021
 
Власти опровергли данные о погибшем при пожаре в больнице в Ярославле

Депздрав: пациент больницы в Ярославле, о чьей гибели сообщили после ЧП, умер от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Пациент больницы в Ярославле, о смерти которого стало известно в связи с пожаром, умер от COVID-19 до возгорания, сообщил журналистам в субботу глава департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.
По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 пятницы.
"Один пациент скончался, к сожалению, от коронавирусной инфекции, в 21.50 констатирована его смерть с учетом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса, как и полагается. Данный пациент в течение 10 дней находился на ИВЛ, к сожалению, с неблагоприятным прогнозом… На данный момент мы не видим связи между чрезвычайным происшествием и его смертью", - сказал Тубашов.
Он отметил, что окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам.
Очаг задымления располагался на первом этаже. По данным ведомства, в здании находились 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. По предварительным данным, причиной пожара мог стать не выключенный кипятильник.
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