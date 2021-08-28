https://ria.ru/20210828/bespilotnik-1747619795.html

Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью

Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью - РИА Новости, 28.08.2021

Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью

Российские ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:37

2021-08-28T03:37

2021-08-28T03:51

новое оружие россии

в мире

безопасность

армия

санкт-петербург

россия

форум "армия — 2021"

алексей блинков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746744753_0:36:2984:1715_1920x0_80_0_0_78662412d6217c40712a155b0306bd25.jpg

КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию, возможная автономность — полгода, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.Новый аппарат представлен на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.Он отметил, что аппарат может двигаться при любом направлении волны – косом, поперечном или продольном. На случай, если нет волнения, или оно столь незначительное, что не позволяет двигаться, на аппарате предусмотрена солнечная батарея и вспомогательные двигатели."Основная задача волнового глайдера — гидрометеорологическое обеспечение, то есть измерение температуры, давления, солености воды и направления ветра - важных параметров для применения оружия и действий группировок кораблей", — добавил представитель разработчика.Он подчеркнул, что аппарат способен работать автономно практически любое время. Блинков пояснил, что данный аппарат может заменить традиционные выбрасываемые с корабля буи. "Наш глайдер может по установленной траектории кружить вокруг заданной точки с скоростью до двух узлов, и так в течение полугода", — отметил представитель разработчика.

https://ria.ru/20210828/mini-bespilotnik-1747619072.html

https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, армия, санкт-петербург, россия, форум "армия — 2021", алексей блинков