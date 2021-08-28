https://ria.ru/20210828/bespilotnik-1747619795.html
Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью - РИА Новости, 28.08.2021
Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
Российские ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:37
2021-08-28T03:37
2021-08-28T03:51
новое оружие россии
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форум "армия — 2021"
алексей блинков
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КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг — РИА Новости. Российские ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию, возможная автономность — полгода, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.Новый аппарат представлен на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России.Он отметил, что аппарат может двигаться при любом направлении волны – косом, поперечном или продольном. На случай, если нет волнения, или оно столь незначительное, что не позволяет двигаться, на аппарате предусмотрена солнечная батарея и вспомогательные двигатели."Основная задача волнового глайдера — гидрометеорологическое обеспечение, то есть измерение температуры, давления, солености воды и направления ветра - важных параметров для применения оружия и действий группировок кораблей", — добавил представитель разработчика.Он подчеркнул, что аппарат способен работать автономно практически любое время. Блинков пояснил, что данный аппарат может заменить традиционные выбрасываемые с корабля буи. "Наш глайдер может по установленной траектории кружить вокруг заданной точки с скоростью до двух узлов, и так в течение полугода", — отметил представитель разработчика.
https://ria.ru/20210828/mini-bespilotnik-1747619072.html
https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html
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в мире, безопасность, армия, санкт-петербург, россия, форум "армия — 2021", алексей блинков
03:37 28.08.2021 (обновлено: 03:51 28.08.2021)
Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
Разработчик: для ВМФ создали беспилотник, способный работать автономно почти любое время
КУБИНКА (Московская обл.) 28 авг
— РИА Новости.
Российские ученые разработали для Военно-морского флота гидрометеорологический беспилотник, двигающийся за счет волн и практически не потребляющий энергию, возможная автономность — полгода, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга
) Алексей Блинков.
Новый аппарат представлен на форуме "Армия-2021" в кластере Военно-морского флота России
.
"Надводный робот — волновой глайдер с нетрадиционной схемой движения, он работает от энергии волны. Крыльевая система планирует в толще воды и тянет за собой всю конструкцию, связанную с ней кабель-тросом. Происходит движение волны вверх-вниз, на крыльевой системе образуется тяга вперед", — сказал Блинков на форуме "Армия-2021".
Он отметил, что аппарат может двигаться при любом направлении волны – косом, поперечном или продольном. На случай, если нет волнения, или оно столь незначительное, что не позволяет двигаться, на аппарате предусмотрена солнечная батарея и вспомогательные двигатели.
"Основная задача волнового глайдера — гидрометеорологическое обеспечение, то есть измерение температуры, давления, солености воды и направления ветра - важных параметров для применения оружия и действий группировок кораблей", — добавил представитель разработчика.
Он подчеркнул, что аппарат способен работать автономно практически любое время.
"Тем не менее, этот параметр ограничен шестью месяцами, потому что при большем нахождении в море возникает проблема обрастания водорослями и образования солей на его поверхности", — высказался он.
Блинков пояснил, что данный аппарат может заменить традиционные выбрасываемые с корабля буи.
"Наш глайдер может по установленной траектории кружить вокруг заданной точки с скоростью до двух узлов, и так в течение полугода", — отметил представитель разработчика.