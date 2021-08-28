https://ria.ru/20210828/armiya-1747647865.html

Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"

Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021" - РИА Новости, 28.08.2021

Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвёл в субботу итоги форума "Армия-2021" и принял участие в награждении компаний ОПК, отличившихся... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:31

2021-08-28T13:31

2021-08-28T13:31

безопасность

валерий герасимов

генштаб вс россии

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов подвёл в субботу итоги форума "Армия-2021" и принял участие в награждении компаний ОПК, отличившихся при выполнении гособоронзаказа.Как отметил начальник Генштаба ВС РФ, на площадке "Армия-2021" представлены современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники российского производства, многие из которых уникальны и не имеют аналогов в мире.Он добавил, что отечественные военные комплексы стоят на боевом дежурстве днем и ночью, во всех климатических зонах, в воздухе, на земле, на воде, а также в космическом пространстве."Это стало возможным благодаря тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России своевременно и качественно и в срок выполняют государственный оборонный заказ", - сказал Герасимов.Награды лучшим предприятиям "оборонки" вручил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.В частности, главный приз форума "Армия-2021" получила Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Гендиректор КТРВ Борис Обносов получил кубок, выполненный в виде руки, держащий земной шар с красным кристаллом внутри.За успешное создание ракет "Ангара" получил награду Центр имени Хруничева, "Адмиралтейские верфи" отмечены наградой за создание группировки неатомных подлодок, за поставку современного ракетного вооружения - ОКБ "Новатор". За серийные поставки по ГОЗ отмечен "Воткинский завод", за поставки автоматизированных систем управления - НПП "Рубин". Награды ведомства получили другие предприятия ОПК.

https://ria.ru/20210828/balet-1747644709.html

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безопасность, валерий герасимов, генштаб вс россии, россия, форум "армия — 2021"