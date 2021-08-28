Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов подвел итоги форума "Армия-2021"
Громким дебют "Армии-2021" стала универсальная бронированная инженерная машина. Умная и полностью автоматизированная, она вобрала в себя новейшие технические решения. В ее состав включили даже беспилотник, который позволит быстрее и эффективнее находить боеприпасы.
Громким дебют "Армии-2021" стала универсальная бронированная инженерная машина. Умная и полностью автоматизированная, она вобрала в себя новейшие технические решения. В ее состав включили даже беспилотник, который позволит быстрее и эффективнее находить боеприпасы.
Производители военной техники привезли форум более 28 тысяч образцов вооружений, в том числе перспективные образцы.
Производители военной техники привезли форум более 28 тысяч образцов вооружений, в том числе перспективные образцы.
Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков, созданный на базе "Витязя-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику оружия и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили новинку прибором для малошумной стрельбы. В сложенном состоянии ППК-20 легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.
Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков, созданный на базе "Витязя-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику оружия и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили новинку прибором для малошумной стрельбы. В сложенном состоянии ППК-20 легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.
Особое внимание организаторы уделили технике для работы на севере. Широкая публика впервые увидела передовую арктическую кухню КА-250/30ПМ. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Чтобы развернуть кухню, потребуется не больше четверти часа. И даже если на улице лютый холод, в жарочном цеху сохраняется 300-градусная температура.
Особое внимание организаторы уделили технике для работы на севере. Широкая публика впервые увидела передовую арктическую кухню КА-250/30ПМ. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Чтобы развернуть кухню, потребуется не больше четверти часа. И даже если на улице лютый холод, в жарочном цеху сохраняется 300-градусная температура.
В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.
В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.
Концерн "Алмаз-Антей" представил несколько новинок, и одна из них — автоматизированный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" на колесном шасси, идеально подходящий для прикрытия колонн на марше. От гусеничных вариантов эта модификация отличается более высокими ходовыми характеристиками.
Концерн "Алмаз-Антей" представил несколько новинок, и одна из них — автоматизированный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" на колесном шасси, идеально подходящий для прикрытия колонн на марше. От гусеничных вариантов эта модификация отличается более высокими ходовыми характеристиками.
На выставке можно было увидеть и новые легкие машины для армии, такие, как "Соболь NN" от "Военно-промышленной компании". Его представили в двух модификациях — пикап с комплексом дистанционно управляемого вооружения и командно-штабная машина.
На выставке можно было увидеть и новые легкие машины для армии, такие, как "Соболь NN" от "Военно-промышленной компании". Его представили в двух модификациях — пикап с комплексом дистанционно управляемого вооружения и командно-штабная машина.
Еще одна ожидаемая разработка "Калашникова" — созданный специально для спецназа автомат АК-12 СП. Его отличают новый регулируемый приклад и пистолетная рукоятка, а также двусторонний переключатель огня, который делает оружие удобным и для правшей, и левшей.
Еще одна ожидаемая разработка "Калашникова" — созданный специально для спецназа автомат АК-12 СП. Его отличают новый регулируемый приклад и пистолетная рукоятка, а также двусторонний переключатель огня, который делает оружие удобным и для правшей, и левшей.
Легкий бронеавтомобиль "Стрела", привезенный на форум "Военно-промышленной компанией", интересен не только тем, что он вдвое легче машин семейства "Тигр" и обладает большей скоростью и противоминной защитой, но и тем, что на его базе планируют создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.
Легкий бронеавтомобиль "Стрела", привезенный на форум "Военно-промышленной компанией", интересен не только тем, что он вдвое легче машин семейства "Тигр" и обладает большей скоростью и противоминной защитой, но и тем, что на его базе планируют создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.
Интерес у посетителей форума вызвала презентация VR-проектов RIA Lab МИА "Россия сегодня".
Интерес у посетителей форума вызвала презентация VR-проектов RIA Lab МИА "Россия сегодня".
Для желающих больше узнать о робототехнике, бионике, VR и AR технологиях организовали мастер-классы по программированию, бои роботов и кинопремьеры.
Для желающих больше узнать о робототехнике, бионике, VR и AR технологиях организовали мастер-классы по программированию, бои роботов и кинопремьеры.
Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".
Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".
Один из из самых внушительных экспонатов выставки — зенитно-ракетный комплекс "Викинг", призванный прикрывать колонны войск в движении. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкурентов в своем классе у системы нет.
Один из из самых внушительных экспонатов выставки — зенитно-ракетный комплекс "Викинг", призванный прикрывать колонны войск в движении. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкурентов в своем классе у системы нет.
Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021".
Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021".
Наконец, на выставке можно со всех сторон рассмотреть новейший парадный кабриолет Aurus Senat, предназначенный для первых лиц государства.
Наконец, на выставке можно со всех сторон рассмотреть новейший парадный кабриолет Aurus Senat, предназначенный для первых лиц государства.
Громким дебют "Армии-2021" стала универсальная бронированная инженерная машина. Умная и полностью автоматизированная, она вобрала в себя новейшие технические решения. В ее состав включили даже беспилотник, который позволит быстрее и эффективнее находить боеприпасы.
Производители военной техники привезли форум более 28 тысяч образцов вооружений, в том числе перспективные образцы.
Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков, созданный на базе "Витязя-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику оружия и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили новинку прибором для малошумной стрельбы. В сложенном состоянии ППК-20 легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.
Особое внимание организаторы уделили технике для работы на севере. Широкая публика впервые увидела передовую арктическую кухню КА-250/30ПМ. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Чтобы развернуть кухню, потребуется не больше четверти часа. И даже если на улице лютый холод, в жарочном цеху сохраняется 300-градусная температура.
В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.
Концерн "Алмаз-Антей" представил несколько новинок, и одна из них — автоматизированный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" на колесном шасси, идеально подходящий для прикрытия колонн на марше. От гусеничных вариантов эта модификация отличается более высокими ходовыми характеристиками.
На выставке можно было увидеть и новые легкие машины для армии, такие, как "Соболь NN" от "Военно-промышленной компании". Его представили в двух модификациях — пикап с комплексом дистанционно управляемого вооружения и командно-штабная машина.
Еще одна ожидаемая разработка "Калашникова" — созданный специально для спецназа автомат АК-12 СП. Его отличают новый регулируемый приклад и пистолетная рукоятка, а также двусторонний переключатель огня, который делает оружие удобным и для правшей, и левшей.
Легкий бронеавтомобиль "Стрела", привезенный на форум "Военно-промышленной компанией", интересен не только тем, что он вдвое легче машин семейства "Тигр" и обладает большей скоростью и противоминной защитой, но и тем, что на его базе планируют создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.
Интерес у посетителей форума вызвала презентация VR-проектов RIA Lab МИА "Россия сегодня".
Для желающих больше узнать о робототехнике, бионике, VR и AR технологиях организовали мастер-классы по программированию, бои роботов и кинопремьеры.
Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".
Один из из самых внушительных экспонатов выставки — зенитно-ракетный комплекс "Викинг", призванный прикрывать колонны войск в движении. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкурентов в своем классе у системы нет.
Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021".
Наконец, на выставке можно со всех сторон рассмотреть новейший парадный кабриолет Aurus Senat, предназначенный для первых лиц государства.