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"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021"
"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021" - РИА Новости, 28.08.2021
"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021"
Тысячи образцов военной техники, десятки стран-участников, миллиардные контракты — все это международный форум "Армия-2021", который завершает работу в... РИА Новости, 28.08.2021
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кубинка
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Тысячи образцов военной техники, десятки стран-участников, миллиардные контракты — все это международный форум "Армия-2021", который завершает работу в Подмосковье. Традиционно к главной оружейной выставке страны отечественная "оборонка" подготовила яркие новинки. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, кубинка, ми-8, калашников (концерн), парк "патриот", aurus, автомат калашникова, форум "армия — 2021"
09:00 28.08.2021
 

"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021"

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Тысячи образцов военной техники, десятки стран-участников, миллиардные контракты — все это международный форум "Армия-2021", который завершает работу в Подмосковье. Традиционно к главной оружейной выставке страны отечественная "оборонка" подготовила яркие новинки. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Громким дебют "Армии-2021" стала универсальная бронированная инженерная машина. Умная и полностью автоматизированная, она вобрала в себя новейшие технические решения. В ее состав включили даже беспилотник, который позволит быстрее и эффективнее находить боеприпасы.

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинк
1 из 15

Громким дебют "Армии-2021" стала универсальная бронированная инженерная машина. Умная и полностью автоматизированная, она вобрала в себя новейшие технические решения. В ее состав включили даже беспилотник, который позволит быстрее и эффективнее находить боеприпасы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Производители военной техники привезли форум более 28 тысяч образцов вооружений, в том числе перспективные образцы.

Девушка у вертолета Ми-8, представленного на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
2 из 15

Производители военной техники привезли форум более 28 тысяч образцов вооружений, в том числе перспективные образцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков, созданный на базе "Витязя-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику оружия и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили новинку прибором для малошумной стрельбы. В сложенном состоянии ППК-20 легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.

Пистолет-пулемет ППК-20 концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021
3 из 15

Концерн "Калашников" впервые показал опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 для летчиков, созданный на базе "Витязя-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику оружия и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность и оснастили новинку прибором для малошумной стрельбы. В сложенном состоянии ППК-20 легко помещается в укладку носимого аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Особое внимание организаторы уделили технике для работы на севере. Широкая публика впервые увидела передовую арктическую кухню КА-250/30ПМ. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Чтобы развернуть кухню, потребуется не больше четверти часа. И даже если на улице лютый холод, в жарочном цеху сохраняется 300-градусная температура.

Кухня арктическая КА-250/30ПМ, представленная на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
4 из 15

Особое внимание организаторы уделили технике для работы на севере. Широкая публика впервые увидела передовую арктическую кухню КА-250/30ПМ. Расчет одной машины может накормить 250 человек. Чтобы развернуть кухню, потребуется не больше четверти часа. И даже если на улице лютый холод, в жарочном цеху сохраняется 300-градусная температура.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.

Робот-консультант Промобот v4, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
5 из 15

В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Концерн "Алмаз-Антей" представил несколько новинок, и одна из них — автоматизированный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" на колесном шасси, идеально подходящий для прикрытия колонн на марше. От гусеничных вариантов эта модификация отличается более высокими ходовыми характеристиками.

Автоматизированный комплекс ЗРК Сосна, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот на Международном форуме АРМИЯ-2021
6 из 15

Концерн "Алмаз-Антей" представил несколько новинок, и одна из них — автоматизированный зенитный ракетный комплекс малой дальности "Сосна" на колесном шасси, идеально подходящий для прикрытия колонн на марше. От гусеничных вариантов эта модификация отличается более высокими ходовыми характеристиками.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На выставке можно было увидеть и новые легкие машины для армии, такие, как "Соболь NN" от "Военно-промышленной компании". Его представили в двух модификациях — пикап с комплексом дистанционно управляемого вооружения и командно-штабная машина.

Автомобиль Соболь NN с боевым модулем, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
7 из 15

На выставке можно было увидеть и новые легкие машины для армии, такие, как "Соболь NN" от "Военно-промышленной компании". Его представили в двух модификациях — пикап с комплексом дистанционно управляемого вооружения и командно-штабная машина.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще одна ожидаемая разработка "Калашникова" — созданный специально для спецназа автомат АК-12 СП. Его отличают новый регулируемый приклад и пистолетная рукоятка, а также двусторонний переключатель огня, который делает оружие удобным и для правшей, и левшей.

Автомат концерна Калашников АК-12 на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
8 из 15

Еще одна ожидаемая разработка "Калашникова" — созданный специально для спецназа автомат АК-12 СП. Его отличают новый регулируемый приклад и пистолетная рукоятка, а также двусторонний переключатель огня, который делает оружие удобным и для правшей, и левшей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Легкий бронеавтомобиль "Стрела", привезенный на форум "Военно-промышленной компанией", интересен не только тем, что он вдвое легче машин семейства "Тигр" и обладает большей скоростью и противоминной защитой, но и тем, что на его базе планируют создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.

Легкий бронированный автомобиль Стрела, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
9 из 15

Легкий бронеавтомобиль "Стрела", привезенный на форум "Военно-промышленной компанией", интересен не только тем, что он вдвое легче машин семейства "Тигр" и обладает большей скоростью и противоминной защитой, но и тем, что на его базе планируют создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Интерес у посетителей форума вызвала презентация VR-проектов RIA Lab МИА "Россия сегодня".

Военнослужащий в очках виртуальной реальности на стенде МИА Россия сегодня во время презентации VR-проектов RIA Lab в рамках международного военно-технического форума Армия-2021 в Московской области
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Интерес у посетителей форума вызвала презентация VR-проектов RIA Lab МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Для желающих больше узнать о робототехнике, бионике, VR и AR технологиях организовали мастер-классы по программированию, бои роботов и кинопремьеры.

Робот-консультант, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
11 из 15

Для желающих больше узнать о робототехнике, бионике, VR и AR технологиях организовали мастер-классы по программированию, бои роботов и кинопремьеры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".

Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
12 из 15

Бронетранспортер БТР-82А на выставке вооружений международного военно-технического форума "Армия-2021".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Один из из самых внушительных экспонатов выставки — зенитно-ракетный комплекс "Викинг", призванный прикрывать колонны войск в движении. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкурентов в своем классе у системы нет.

Зенитно-ракетный комплекс Викинг, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот в рамках международного военно-технического форума Армия-2021
13 из 15

Один из из самых внушительных экспонатов выставки — зенитно-ракетный комплекс "Викинг", призванный прикрывать колонны войск в движении. Каждая самоходная огневая установка "Викинга" может работать как в составе комплекса, так и автономно. Конкурентов в своем классе у системы нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021".

Посетители международного военно-технического форума Армия-2021 на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот
14 из 15

Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Наконец, на выставке можно со всех сторон рассмотреть новейший парадный кабриолет Aurus Senat, предназначенный для первых лиц государства.

Автомобиль Aurus Senat на выставке вооружений международного военно-технического форума Армия-2021 в военно-патриотическом парке Патриот в подмосковной Кубинке
15 из 15

Наконец, на выставке можно со всех сторон рассмотреть новейший парадный кабриолет Aurus Senat, предназначенный для первых лиц государства.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоКубинкаМи-8Калашников (концерн)парк "Патриот"AurusАвтомат КалашниковаФорум "Армия — 2021"
 
 
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