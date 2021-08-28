"Викинг", андроид и ППК для летчиков: чем удивила "Армия-2021"

В этом году на "Армии" впервые провели фестиваль робототехники. Посетителям форума представили человекоподобного робота, который в будущем сможет работать на КПП. Для андроида Robo-c не представляют проблемы скучные и монотонные операции, такие как выдача пропусков, консультирование и администрирование. Он умеет общаться с людьми, отвечать на вопросы, сканировать документы, а также интегрироваться со сторонними системами и сервисами.