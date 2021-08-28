https://ria.ru/20210828/alkogol-1747569390.html

Коктейль для алкоголиков. Новейшие способы победить тягу к спиртному

Коктейль для алкоголиков. Новейшие способы победить тягу к спиртному - РИА Новости, 28.08.2021

Коктейль для алкоголиков. Новейшие способы победить тягу к спиртному

По данным Минздрава, порядка 50 тысяч россиян ежегодно умирают от последствий злоупотребления спиртным. Алкоголизмом страдают около 1,3 миллиона человек. Лечить РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:00

2021-08-28T08:04

наука

алкоголь

сан-франциско

здоровье

биология

нейрофизиология

гормоны

нейробиология

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. По данным Минздрава, порядка 50 тысяч россиян ежегодно умирают от последствий злоупотребления спиртным. Алкоголизмом страдают около 1,3 миллиона человек. Лечить эту болезнь по-прежнему трудно, поэтому ученые ищут новые подходы — иногда необычные. Пьяные нейроныНекоторые люди не могут не злоупотреблять алкоголем, и дело тут не в отсутствии характера или силы воли. Неконтролируемое желание выпить — даже когда этого лучше не делать — провоцирует особая группа нервных клеток. К такому выводу пришли шведские биологи, поставив сразу несколько экспериментов на крысах, которых считают одной из наиболее приближенных к человеку животных моделей. В начале испытаний ученые пристрастили грызунов к алкоголю. Чтобы его получить, животные должны были нажимать на специальный рычаг. Когда они научились добывать спиртное, условия усложнились: теперь вместе с небольшой дозой горячительного крыс ждал ощутимый удар электрического тока. После этого большинство потеряло интерес к рычагу. Однако примерно треть продолжала извлекать алкоголь, несмотря на дискомфорт. Именно эти стойкие алкоголики и вызвали интерес исследователей, которые внимательно проанализировали особенности их нейронных сигналов. Использовали молекулярный маркер — соединение, которое образуется в нейронах сразу после того, как те становятся активными. В итоге в миндалевидном теле — области мозга, играющей важную роль в функционировании памяти, принятии решений и эмоциональных реакциях, — обнаружили сеть нервных клеток, которые активизировались непосредственно перед нажатием на рычаг. Ученые предположили: именно они определяют разницу между умением ограничивать себя, как большинство лабораторных животных, и невозможностью остановиться. Догадка подтвердилась: биологи с помощью специальных молекулярных методов отключали эти клетки — и у крыс-алкоголиков восстанавливалась способность воздерживаться от спиртного. Они отказывались нажимать на рычаг, зная, что их ударит током. Авторы работы считают, что в ближайшее время появятся лекарства, которые будут проникать в мозг людей и снижать активность обнаруженных клеток. А значит, по крайней мере одну из форм алкогольной зависимости можно будет окончательно победить. Выключатель пьянстваУченые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали собственный способ борьбы с алкоголизмом и даже опробовали его на мышах. Речь идет о комбинации двух препаратов, которые подавляют в клетках мозга работу белкового комплекса mTORC1 — его связывают с разными формами наркотической зависимости. В норме mTORC1 отвечает за реакцию на нехватку или приток питательных веществ и кислорода. А сбои в его работе приводят к иммунным нарушениям, к развитию рака и диабета. Этот белковый комплекс активнее в нервных клетках алкоголиков, что иногда связывают с появлением зависимости. По крайней мере, сразу в нескольких экспериментах выключение mTORC1 отбивало у мышей тягу к спиртному. Правда, параллельно у животных возникали серьезные проблемы с печенью. И вот теперь ученые решили задачу: создали коктейль из двух препаратов, которые действуют на организм противоположным образом. Rapalink-1 отключает mTORC1, а Rapablock, наоборот, этому препятствует. Первое лекарство способно преодолеть гематоэнцефалический барьер и проникнуть в мозг, второе — нет. В результате mTORC1 молчит только в клетках мозга, а в печени и в других частях организма исправно функционирует. Опыты на мышах-алкоголиках показали: такой подход работает. Животные, которым давали комбинацию препаратов, теряли всякий интерес к спиртному, хотя раньше были закоренелыми пьянчугами. При этом никаких побочных эффектов, связанных с блокировкой белкового комплекса в клетках печени, у них не наблюдали. В ближайшее время авторы работы надеются начать клинические испытания коктейля на людях. Счастье лечит всеГруппа американских биологов предлагает лечить алкогольную зависимость окситоцином — так называемым гормоном счастья. Раньше считали, что он отвечает за чувства к противоположному полу, включение "программы материнства" в организме женщины, делает человека более доверчивым и сплачивает коллективы. Однако опыты на крысах показали: этот гормон способен блокировать действие спиртного на мозг и даже подавить желание выпить еще. Экспериментируя с крысами, ученые обнаружили: если пьяным животным впрыснуть в нос большую дозу окситоцина, они сразу трезвеют. То есть у них пропадают все признаки алкогольного или наркотического опьянения, характерные для грызунов. Однако почему гормон действует подобным образом, было непонятно. Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи вывели специальную линию крыс-алкоголиков, живших в клетках с неограниченным доступом к спиртному. Круглые сутки они нажимали на специальные рычаги, чтобы получать новые порции горячительного. Затем биологи начали понемногу вводить им окситоцин — через нос, живот и напрямую в мозг. Даже небольшие дозы гормона, попадавшие в организм любым из трех способов, заставляли животных употреблять спиртное реже. Количество выпитого алкоголя уменьшилось почти в три раза, а сами грызуны стали вести себя так же, как их сородичи-трезвенники из контрольной группы. При этом окситоцин никак не влиял на тягу к сладкому, а значит, избирательно действовал на мозг — только на те участки, которые связаны с формированием зависимости. Опираясь на эти выводы, ученые вычислили, что нервные клетки, с которыми связываются молекулы окситоцина, скорее всего, находятся в центральном ядре миндалевидного тела. По их словам, гормон, попадая в мозг, мешает этим клеткам избавляться от молекул гамма-аминомасляной кислоты — главного "тормоза" нервной системы. А кроме того, подавляет их активность при появлении молекул спирта. Причем на здоровых крыс окситоцин подобного влияния не оказывал. Возможно, отмечают авторы работы, это указывает на то, что при формировании алкогольной зависимости происходят серьезные изменения в работе нейронов миндалевидного тела.Ученые надеются, что в скором времени окситоцин можно будет использовать как лекарство против умеренных и тяжелых форм алкоголизма. Максимальный эффект он имел бы в форме спрея.

https://ria.ru/20210727/alkogol-1742962007.html

https://ria.ru/20191122/1561464371.html

https://ria.ru/20201112/alkogol-1584259025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алкоголь, сан-франциско, здоровье, биология, нейрофизиология, гормоны, нейробиология