https://ria.ru/20210827/zhivotnye-1747597407.html

Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула

Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула - РИА Новости, 27.08.2021

Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула

Британское правительство разрешило организовать чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T20:35

2021-08-27T20:35

2021-08-27T20:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

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кабул (город)

талибан

афганистан

великобритания

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ЛОНДОН, 27 авг – РИА Новости. Британское правительство разрешило организовать чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации, бывший служащий британских ВМС Пен Фартинг, говорится в сообщении минобороны Великобритании.Ранее британские военные отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек.Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из соображений безопасности. Кроме того, он отметил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как завершится операция по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.По данным минобороны, Пен Фартинг и его питомцы получили помощь вооруженных сил Великобритании и ожидают перевозки в аэропорту Кабула."По указанию министра обороны разрешение на их чартерный рейс было предоставлено правительством Великобритании", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

кабул (город)

афганистан

великобритания

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в мире, сша, кабул (город), талибан, афганистан, великобритания