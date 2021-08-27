Британские военные отказались эвакуировать собак и кошек из Кабула

Британские военные отказались эвакуировать двести собак и кошек из Кабула
Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.
Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.
Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.
Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.
Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.
Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.
Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.
Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.
Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.
Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.
Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.
В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.
В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.
Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.
Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.
"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.
"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.
Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.
Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.
Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".
Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".
Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.
Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.
Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.
Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.
Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.
Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.
Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.
В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.
Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.
"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.
Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.
Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".
Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.