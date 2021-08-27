https://ria.ru/20210827/zhivotnye-1747580085.html

Британские военные отказались эвакуировать собак и кошек из Кабула

Британские военные отказались эвакуировать собак и кошек из Кабула - РИА Новости, 27.08.2021

Британские военные отказались эвакуировать собак и кошек из Кабула

Британские военные отказались эвакуировать 200 собак и кошек из аэропорта Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации и бывший... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:40

2021-08-27T18:40

2021-08-27T20:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

афганистан

великобритания

джо байден

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ЛОНДОН, 27 авг — РИА Новости. Британские военные отказались эвакуировать 200 собак и кошек из аэропорта Кабула, которых пытался вывезти основатель благотворительной организации и бывший служащий ВМС Великобритании Пен Фартинг.Об этом сообщил сам Фартинг, информацию подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.После того, как талибы (движение "Талибан"*) захватили власть в Афганистане, глава благотворительной организации призывал эвакуировать ее сотрудников, членов их семей, а также 140 собак и 60 кошек."Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов", — написал Фартинг в Twitter.Как заявил Уоллес, его огорчило то, что усилия британских военных по спасению людей были смещены в другую сторону из-за недостоверных рассказов Фартинга о 200 собаках и кошках."Я должен отдавать предпочтение людям, а не животным", — подчеркнул глава оборонного ведомства в эфире телеканала Sky News.Уоллес заявил, что не мог разместить зверей на эвакуационных рейсах по соображениям безопасности. Кроме того, он отметил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как завершится операция по эвакуации, когда аэропорт Кабула откроется для коммерческих рейсов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210819/afganistan-1746311205.html

сша

афганистан

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, великобритания, джо байден