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Число погибших при взрыве складов в Казахстане достигло 12 человек

Число погибших при взрыве складов в Казахстане достигло 12 человек - РИА Новости, 27.08.2021

Число погибших при взрыве складов в Казахстане достигло 12 человек

Число погибших в результате взрывов складов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:05

2021-08-27T18:05

2021-08-27T18:19

в мире

казахстан

взрыв

жамбылская область

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АЛМА-АТА, 27 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов складов боеприпасов в Казахстане увеличилось до 12, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. Власти сообщали о девяти погибших и двух пропавших без вести."На месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - сообщила пресс-служба.Таким образом, по данным МЧС, к настоящему времени в результате ЧП 12 человек погибли, 98 пострадали. В пресс-службе добавили, что еще продолжаются поиски пропавших без вести, не уточнив их число.В пресс-службе также сообщили РИА Новости, что ликвидация возгорания на месте взрывов еще не завершена.

https://ria.ru/20210827/kazakhstan-1747468440.html

https://ria.ru/20210827/otstavka-1747454106.html

казахстан

жамбылская область

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в мире, казахстан, взрыв, жамбылская область