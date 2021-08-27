https://ria.ru/20210827/vzryv-1747502051.html

Песков ответил на вопрос о помощи в поиске организаторов взрывов в Кабуле

Песков ответил на вопрос о помощи в поиске организаторов взрывов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Песков ответил на вопрос о помощи в поиске организаторов взрывов в Кабуле

В Кремле неизвестно про какие-то обращения американцев к РФ насчет помощи по Афганистану, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:10

2021-08-27T13:11

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

вашингтон (город)

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747394243_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_d291c8af3abb33ad6747c9649d3ca802.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Кремле неизвестно про какие-то обращения американцев к РФ насчет помощи по Афганистану, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков."Чтобы кому-то оказать помощь, нужно, чтобы кто-то о ней попросил. Мне неизвестно, что от американцев были какие-то обращения на этот счет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли Россия оказать какую-то помощь США в поиске организаторов терактов.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства"* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан"*.Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые. Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан"*. Он заверил, что виновных найдут и накажут.* Запрещенные в России террористические организации

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, вашингтон (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, исламское государство, россия, взрывы в кабуле