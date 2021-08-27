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На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила

На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила - РИА Новости, 27.08.2021

На взорвавшемся складе в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила

Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов на юге Казахстана, где произошли взрывы, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T07:30

2021-08-27T07:30

2021-08-27T07:30

в мире

казахстан

жамбылская область

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НУР-СУЛТАН, 27 авг - РИА Новости. Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов на юге Казахстана, где произошли взрывы, сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть - в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы. По состоянию на утро пятницы, пожар продолжается."Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила", - сообщил Уали журналистам.По его данным, вблизи пожара находятся три населенных пункта, из которых эвакуировано больше 700 человек.

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в мире, казахстан, жамбылская область